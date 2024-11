Estefi Berardi relató la dramática situación que vivió durante una salida con amigos cuando se atragantó con una batata frita.

Hoy 06:51

Al aire de Poco Correctos la panelista contó: "Casi pierdo la vida y me salvó un amigo. Parece gracioso porque es tragicómica la historia, pero lo cuento porque le puedo salvar la vida a alguien más".

"Fui a comer con mis amigos, terminamos de cenar, me tiré para atrás en el asiento y seguí picando batatas fritas que había en la mesa. Y en un momento no sé qué pasó, no podía tragar, y me quedó una batata atragantada. No podía respirar", siguió.

"Mis amigas me miraban y se preguntaban qué me pasaba. Yo no podía hablar y me empezó a cambiar el color de la piel porque no me entraba el oxígeno. Sentía que me moría, no sabía qué hacer", agregó.

Luego, Estefi Berardi contó que un amigo la salvó en medio de la desesperación: "Me hizo una maniobra de primeros auxilios, que no sé cómo la sabía hacer. Si él no me hacía esa maniobra, creo que me moría porque no me entraba aire".

