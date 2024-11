Ficha limpia: Milei habló con Lospennato para impulsar su propio proyecto

Ante las especulaciones por un posible acuerdo entre el kirchnerismo y los libertarios, el jefe de Gabinete aseguró que la intención del Presidente es que no se tome la nueva iniciativa como algo “exclusivamente” contra Cristina Kirchner.

Hoy 09:09

En medio de las especulaciones sobre un posible pacto entre el kirchnerismo y los libertarios para que no hubiera quorum en la sesión por ficha limpia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó cualquier tipo de versión en ese sentido y reveló que el presidente Javier Milei se comunicó con la diputada nacional de Pro Silvia Lospennato, ideóloga del proyecto, para asegurarle que él va a mandar otro en un sentido similar. Según Francos, la intención de la Casa Rosada es que no se tome esta iniciativa como algo dirigido “exclusivamente” contra la expresidenta Cristina Kirchner, debido a que si hubiera avanzado la iniciativa de Pro, la antes mandataria no podría postularse más a ningún cargo por tener una condena confirmada por la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

“El Presidente intercambió mensajes con la diputada Lospennato y le dijo que está de acuerdo con ficha limpia, con un proyecto que se acuerde y sirva para todos los casos, y que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta, que no pueda estimarse o tomarse como una proscripción de alguien en particular. No está hecho ficha limpia contra Cristina Kirchner, es una norma para todos”, precisó Francos este viernes en Radio Mitre.

Indicó, además, que el propio Presidente le contó sobre la conversación con Lospennato por la noche. “Me dijo que se había comunicado con la diputada para decirle que él mismo iba a participar y promover la elaboración de este proyecto de ficha limpia para llevarlo adelante”, anunció el jefe de Gabinete, aunque no pudo precisar si esta iniciativa que saldrá de la Casa Rosada será incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias, que podrían convocarse en los próximos días.

Mientras tanto, Francos negó cualquier conversación con el kirchnerismo para frustrar el avance del proyecto de Pro pero, a diferencia de las excusas que pusieron ayer los ausentes en el recinto, dio motivos concretos por los que el oficialismo no estaba de acuerdo con esta versión. Además, remarcó que todos los bloques tuvieron faltazos.

“No es ser cómplices de los corruptos, será en todo caso que varios de los diputados del bloque no coincidieron con la norma en los términos que estaba planteada. No estaba de acuerdo el bloque con la forma en que se presentó el proyecto, entendían que no había mayorías para su aprobación. Hay cuestiones de procedimiento legislativo. Si no hay aprobación y el proyecto se cae se cae definitivamente, no se puede tratar el año próximo con esa redacción y hay que empezar otra vez todo el trámite. Hay cuestiones legislativas en las que cada diputado estima qué es lo que más le conviene hacer. No hay que ver en esto una negociación particular, que no la hubo”, indicó.