"La Libertad Avanza no puede pactar con un sector que atenta contra la sociedad argentina"

Tomás Figueroa se refirió en Radio Panorama a lo que dejó el fallido tratamiento del proyecto de Fecha Limpia en el Congreso de la Nación.

Hoy 12:10

El día después de la caída de la sesión para tratar Ficha Limpia, el proyecto de cabecera de la fuerza de Mauricio Macri, numerosas conjeturas sobrevolaron la opinión pública, entre ellas las versiones de un supuesto pacto de impunidad con el kirchnerismo.

Consultado sobre el tema por Radio Panorama, el presidente en Santiago del Estero de La Libertad Avanza negó estas versiones y aseguró que el proyecto "se va a tratar, porque no hubo ningún pacto".

"Esta semana Unión por la Patria ha intentado hacer volar por los aires el proyecto económico que el Gobierno está llevando a cabo exitosamente. Lo hace incorporando mayores gastos sin contrapartidas de ingresos, algo que iba a ser posible solo con emisión monetaria. Esto iba a hacer que volviéramos a la hiperinflación del gobierno de Cristina, de Alberto y de Massa. Son golpistas, y La Libertad Avanza no puede pactar con un sector que está atentando contra la integridad de los argentinos", disparó.

En relación con las conjeturas de la sociedad acerca de esas versiones, consideró que "son razonables en una sociedad hipersensibilizada, es natural".

"Estamos hace 10 meses cambiando los paradigmas de conducta de una sociedad. Hemos hecho el mayor saneamiento del país. Hoy, la economía debería estar volando por los aires, tengamos presente que las letras que tenía el Banco Central con renovaciones diarias, con intereses de 5 mil millones de dólares por mes, representan dos o tres cosechas por año que hubiéramos pagado de intereses de esa masa de títulos de deuda que tenia colocados el ministro Massa. Si hubiésemos seguido con su misma política, hoy tendríamos una inflación mayor a la Alemania de la Segunda Guerra", apuntó el dirigente libertario.

Sobre Ficha Limpia

Acerca del proyecto, Figueroa señaló que se impulsa "porque el Ejecutivo quiere un saneamiento", para que el Presidente pueda remover a un funcionario ante un comportamiento reñido con la Justicia.

"A la ley le ha faltado maceramiento. Una persona condenada por violación no está incluida y hay muchos otros delitos que deberían estarlo porque esto hace a la convivencia social. Una persona que no tenga un carácter moral e intelectual determinado no puede ocupar un cargo de parlamentario".

Sobre el caso puntual de Cristina Kirchner, señaló que su situación procesal no le permite ser eximida en ningún artículo, al recordar que cuenta con "dos condenas firmes de dos cámaras".