Se cumplen cuatro años del brutal accidente de Romain Grosjean en el GP de Bahrein

El GP de Bahrein 2020 dejó imágenes impactantes tras el accidente del piloto francés. El GP de Bahrein 2020 dejó imágenes impactantes tras el accidente del piloto francés.

Hoy 05:55

El Gran Premio de Bahréin 2020 fue sin duda una carrera que no solo el expiloto de Fórmula 1 Romain Grosjean recordará para siempre, sino todo el entorno de la máxima categoría de automovilismo mundial como el día en el que un hombre renació de las llamas tras un impactante accidente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trataba de la última participación del francés, algo que ya venía pensando en que le quedaba poco en la F1 debido a que luego de no haber llegado a un acuerdo con Haas, la escudería en la que estaba, para seguir un año más tenía planeado pasarse a la IndyCar, en donde este año fue compañero del argentino Agustín Canapino y resta definir si seguirá en el equipo para el 2025.

Además, el campeonato ya estaba definido a favor de Lewis Hamilton, que consiguió su séptimo y último título, el sexto con Mercedes en un año marcado por la pandemia del Coronavirus que sacudió al mundo y que estiró el comienzo de la temporada hasta julio.

Te recomendamos: Colapinto con menos chances para seguir en la F1: “Checo” Pérez sería confirmado por Red Bull para 2025

Grosjean largó al igual que los demás tras la bandera a cuadros pero no logró ir muy lejos a causa de un toque con el Alpha Tauri del ruso Daniil Kvyat hizo que su monoplaza chocara contra el guardarraíl. El Halo lo salvó de las hojas metalizadas, pero algo peor lo esperaba.

En el impacto contra la barrera, el vehículo se partió a la mitad y se prendió fuego a causa de que "el tanque de combustible se desprendió en el lado izquierdo del chasis y la conexión de suministro de combustible del motor se rompió de la ‘vejiga de seguridad’. Ambos elementos proporcionaron vías primarias para el escape de combustible del tanque", según explicó el informe hecho por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El auto en llamas de Romain Grosjean

Las imágenes impactantes muestran las llamaradas calcinando al auto con su piloto adentro, algo que en los años setenta y ochenta eran algo común, pero que en estos tiempos no. El francés estuvo 28 segundo hasta que pudo salir.

"Lo recuerdo todo. Recuerdo el golpe y, a pesar de las cifras impactantes de 53G (de fuerza del impacto), a mí no me pareció tan violento. Recuerdo desabrocharme el cinturón, intentar salir del coche y no poder porque estaba atascado. Pensé que tal vez podía estar bocabajo y que ya vendrían a por mí sin problema, así que me volví a sentar. Esperé un poco, miré a mi derecha y vi un color naranja muy fuerte, pero al principio no entendí lo que pasaba. Luego me di cuenta de que era fuego, intenté salir por la derecha pero no pude; intenté salir por la izquierda y tampoco, así que me volví a sentar”, sostuvo.

Mientras los socorristas intentaban frenar el incendio, Grosjean logró asomarse por arriba y con ayuda salió rápidamente. Como consecuencia de las medidas de seguridad que tenía el auto y el buzo antiflama, solo sufrió graves quemaduras en sus pies y manos. En tanto, su vida cambió para siempre.

Un año después de su accidente, en una entrevista explicó: "Mi vida será mucho más hermosa. Cuando pasas por algo como esto es volver a nacer. Ver a mis padres, esposa e hijos bajo todo ese estrés si choco de nuevo, no creo poder soportarlo. Durante 2 minutos y 43 segundos estuve muerto para ellos” y bromeó: “No gané una carrera, no gané un campeonato, pero tendré un legado para siempre en la Formula 1: Soy el hombre que escapó de las llamas".