La autocrítica de Colapinto tras la dura qualy en el sprint en Qatar: "Estoy muy lejos y no entiendo por qué"

El piloto argentino de Williams largará último este sábado luego de una floja jornada de clasificación y lamentó su mal momento. "Las partes viejas del auto no ayudan", aseguró.

21:52

Mientras termina de definir su futuro en la Fórmula 1, Franco Colapinto se prepara para la penúltima carrera de la temporada 2024, que lo tiene a Max Verstappen como flamante campeón.

El piloto de Williams no tuvo una buena clasificación y largará último en la carrera sprint que se llevará a cabo este sábado en el Gran Premio de Qatar. El argentino habló con la prensa tras la mala qualy y fue autocrítico con su nivel.

"No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena, tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada", aseguró ante los medios.

"Tengo mucha ida de trompa en curva lenta, en curva de media velocidad, cuando le pido acelerar adelante empieza a patinar y voy muy de trompa. Nos está costando meter velocidad en las curvas, meter buena mínima que acá es muy importante porque hay curvas muy largas. Nos está costando mucho tener una mínima alta. Un poco complicado por ahora el fin de semana. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente por ahora complicado", explicó más tarde.

Franco Colapinto comenzó el viernes con prácticas libres en Lusail, el estadio donde la Selección Argentina de fútbol se consagró campeona del Mundial de Qatar 2022, y su mejor tiempo fue de 1:24.200, posicionándose 19° apenas por delante de Esteban Ocon y lejos del 1:21.012 de Lando Norris, el mejor ubicado. Además, quedó a 1.039 de Alex Albon, su compañero de Williams, que quedó noveno.

"Hay tiempo para seguir mejorando, pero bueno, es un poco la sensación de estar un poco lejos y no saber un poco por qué lado ir. Esa es la sensación. Así que nada, hay que trabajar por la noche para entender un poco más esta suspensión y estas partes que no usábamos hace mucho y ver cómo lo vamos a mejorar", aseguró el argentino.