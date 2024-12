La sinceridad de Milito tras la derrota de Mineiro en la final de la Libertadores: "Siento mucho dolor"

El entrenador argentino no escondió su tristeza por la caída de su equipo por 3-1 ante Botafogo en el Monumental y aseguró que no piensa en su futuro, sino en acompañar a sus jugadores.

Hoy 21:05

El entrenador argentino Gabriel Milito confesó que siente "mucho dolor" por la final de la Copa Libertadores que perdió su equipo por 3-1 ante Botafogo este sábado y remarcó que no piensa en su futuro, sino en focalizarse en las últimas dos fechas del Brasileirao que restan.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el extécnico de Independiente aseguró: "Es difícil encontrar algo positivo después de perder una final, sí valoro la intención con la que el equipo jugó hasta el final con la desventaja de perder y tener uno más. Tuvimos situaciones claras para empatar, pero es una final. Deberíamos haber aprovechado ese jugador de más y evitado esos dos primeros goles. Agradecerle a la gente de Mineiro que vino".

Te recomendamos: Botafogo venció a Atlético Mineiro en el Monumental y se consagró campeón de América por primera vez en su historia

A su vez, sobre el desarrollo del encuentro en el que su rival se quedó con uno menos antes del minuto de juego, explicó: "No imaginábamos jugar con uno más y encima llegar al entretiempo perdiendo, es difícil. A veces quedarte con uno más no significa que vayas a ganar el partido. Me hago responsable de no haber ayudado al equipo a sacar provecho de ese jugador de más en el primer tiempo".

También se refirió a la racha negativa que afronta el equipo (de los últimos 14 partidos solo ganó uno -a River en la ida de la semifinal- empató seis y perdió siete). "Somos profesionales de esto, tenemos que asumir la responsabilidad, yo soy el primero. Fue una racha inesperada de todos estos días, pero quedan dos juegos para finalizar la temporada", dijo y agregó que deben "recuperar fuerzas" para el cierre del torneo local.

Más allá del dolor por la derrota, Milito señaló que el equipo "hizo una Libertadores extraordinaria, han jugado una copa muy buena que de haberla ganado hoy hubiese sido excelente" y que no va dejar de "reconocer a los jugadores por el desempeño, ya que no es fácil llegar a una final".

Te recomendamos: Video: a los 31 segundos, Botafogo se quedó con uno menos por una brutal falta

Por último, sobre su futuro en Mineiro, donde arribó en marzo de este año, remarcó: "El futuro ya llegará, pero debemos focalizarnos solo en estos últimos dos partidos del campeonato. Mi meta es acompañar a los jugadores porque sé lo que sienten y la ilusión que había".