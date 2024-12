La angustia de Isabel Macedo por el problema de salud que atraviesa: “Me costaba respirar”

La actriz había sufrido un fuerte golpe hace algunas semanas y ahora supo que la lesión es mucho más grave de lo que esperaba.

Hoy 21:45

A mediados de noviembre, Isabel Macedo encendió las alarmas cuando dio a conocer el terrible accidente que sufrió en un ensayo. La imagen lo decía todo: moretones en el ojo y en la nariz. El diagnóstico que recibió en ese momento fue que se trataba de una contusión. Sin embargo, en las últimas horas, el panorama cambió por completo y la situación es mucho más compleja.

“Lo que descubrimos hoy. No sé ni cómo empezar a contarles”, arrancó contando la actriz en sus historias de Instagram donde explicó le “costaba respirar”. Y agregó: “Me sigue doliendo mucho la nariz. Entonces fui al médico y abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires, que el informe decía que no tenía nada, que era solo un golpe”.

Muy indignada, lamentó cómo la atendieron en primera instancia. “Me angustia mucho que alguien haya visto esa tomografía y haya hecho un informe diciendo que no tenía nada. Yo no estudié medicina, leo el documento que dice que está todo bien. Cuando abrís la tomografía, hasta yo, que no entiendo nada, veo las fracturas. ¿Nadie lo notó?”, sostuvo.

Frente a este cuadro, tomó la decisión de ir en busca de una segunda opinión en Salta y recibió una pésima noticia. “Tengo tres fracturas en la nariz. ¡Lo que lloré! No es que quería llorar, pero se me caían las lágrimas de la impotencia, de no haber sabido en el momento. Igual ya está. Tengo que pensar para adelante, ver qué hago. Me van a tener que operar, les quería contar eso”, contó entre lágrimas.

Estas publicaciones de una de las protagonistas de Margarita (Telefe) preocupó a sus seguidores, quienes le mandaron mensajes para darle fuerzas. Con agradecimiento a todas esas muestras de afecto, Macedo publicó una foto rodeada por su familia y escribió: “Gracias por todos los mensajes, por el amor, por los abrazos a distancia. Me hacen sentir mejor”. Y completó: “Los amo con todo mi corazón. Acá como yesito. Me voy a cuidar para estar bien cuanto antes”.