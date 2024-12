El Gobierno evalúa llamar a extraordinarias una vez que Martín Menem sea reelecto en la Cámara de Diputados

“Esta semana se define”, indicó un funcionario de Casa Rosada con respecto a la lista de temas que deberá tratar la Cámara de Diputados y Senadores. La incertidumbre de la oposición.

Hoy 22:58

El Gobierno quiere llamar a extraordinarias luego de que este miércoles Martín Menem sea reelecto en la Cámara de Diputados. En Casa Rosada se multiplicaron las reuniones para definir cuánto se extenderán las sesiones, qué temas incluirán y cuáles quedarán afuera. La oposición asegura no estar al tanto de los planes del oficialismo.

Este lunes, Santiago Caputo se reunió con el vocero presidencial Manuel Adorni en su despacho en el Salón Martín Fierro. Lo mismo ocurrió a la tarde, cuando José Rolandi, vicejefe del Ejecutivo, y Martín Menem llegaron a la Rosada. Además, este martes, la mesa chica del Gabinete tendrá seguirá trabajando sobre el tema. “Esta semana se define”, indicó un funcionario sobre las iniciativas que el Ejecutivo buscará llevar al Congreso.

Sin embargo, los principales temas que el Gobierno quiere tratar no cuentan, por ahora, con las mayorías necesarias de la oposición. Por su parte, los bloques dialoguistas insisten con tratar el Presupuesto 2025 y la Ficha Limpia.

El proyecto, que impulsó el PRO y fracasó en Diputados, genera dudas y fragmentación en el oficialismo, ya que Milei pidió realizar modificaciones y la mesa chica aún evalúa si va a incorporarlo al temario. Con respecto al Presupuesto, el oficialismo sostiene que puede gobernar con el de 2023 y confirma que no pondrá en riesgo el déficit fiscal. “De cara a un año electoral, vamos a una política de déficit cero y emisión cero. No vamos a hacer política fiscal y monetaria para influir en el resultado electoral”, indicó Milei este lunes, en el evento de inteligencia artificial en la Argentina.

“No hay novedades”, aseguró un integrante del PRO sobre las negociaciones por el Presupuesto 2025 y el llamado a extraordinarias. Además, algunos dialoguistas platean la posibilidad de no dar quórum en las sesiones si el Gobierno no incluye la previsión anual. “No tengo idea si van a convocar, si lo hacen todavía no definimos”, agregó.

Desde el lado de las provincias, explican que “nunca arrancaron” las negociaciones por el presupuesto. La versión coincide con la intención del Gobierno, que quiere tratar el tema “uno a uno” con cada mandatario.