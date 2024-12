Sharon Stone criticó a Sam Raimi por terminar su relación laboral: "No tiene lealtad"

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival de Cine de Turín, Sharon Stone reflexionó sobre su película de 1995, el western revisionista Rápida y mortal, y aprovechó la ocasión para criticar al director Sam Raimi.

La icónica actriz, que estaba en la ciudad del noroeste italiano para recibir un premio a la trayectoria y presentar la proyección del filme, comparó su experiencia trabajando con Raimi —entonces conocido principalmente como un cineasta de culto por The Evil Dead y Darkman— con su colaboración con Martin Scorsese en el drama criminal épico Casino.

“Tuve a mi gran director de fotografía italiano Dante Spinotti, y fui muy afortunada de producir Rápida y mortal y de tener la oportunidad de elegir el elenco para esta película”, dijo Stone. “El director Sam Raimi, a quien tuve la oportunidad de llevar de películas B a películas A, luego dirigió Spider-Man y se convirtió en un gran director de películas A. Traje a Russell Crowe desde Australia [antes de Gladiador]. Tuve la oportunidad de darle un gran papel protagónico a Leo DiCaprio [antes de Titanic], y realmente disfruté producirla”.

Aunque la estrella de Bajos Instintos dijo que disfrutaba los proyectos de Raimi, señaló que su relación profesional no perduró.

“En el caso de Sam Raimi, realmente me gustaron sus películas”, continuó. “Pensé que era muy inteligente y muy divertido, pero diferente de Marty Scorsese. Marty es italiano, tiene lealtad, ese sentimiento de familia, y por eso Marty y yo aún tenemos una relación, aún trabajamos juntos. Sam era un joven y no tiene lealtad, no tiene familia. Nunca volvió a hablar conmigo, no me agradeció, no me contrató de nuevo, no reconoció nuestra relación. Con Marty, porque trabajé tan duro y lo admiré tanto, nuestra relación continúa hasta el día de hoy; hay profundidad”.

Aunque Rápida y mortal fue un fracaso en taquilla con críticas mixtas y una baja recaudación doméstica, con el tiempo se ha convertido en un clásico de culto. Este thriller de acción sigue a una misteriosa pistolera (Stone) que llega al pueblo de Redemption para vengar a su padre, asesinado por el sádico alcalde del pueblo (Gene Hackman).

Cuando le preguntaron por qué no continuó trabajando detrás de cámaras como directora, Stone señaló el sexismo de Hollywood como un gran obstáculo.

“Después de producir Rápida y mortal, fui al estudio, pedí 14 millones de dólares, tenía un guion, la música, todo listo. Lo presenté en todas partes”, explicó. “Me dijeron que fue la mejor presentación que habían escuchado, pero, en realidad, siendo mujer, durante mi época en los años 90 y principios de los 2000, la resistencia hacia las mujeres trabajando, hacia mí trabajando, era tan grande que no pude volver a dirigir, y eso fue desafortunado. Siento que mi inteligencia fue desperdiciada tratando de convencer a ejecutivos de menor inteligencia en los estudios de que me permitieran dirigir. Me pidieron que ayudara a elegir el elenco de películas, lo cual hice porque obviamente era muy buena produciendo. Pero siento que la resistencia hacia las mujeres con poder, hacia mí teniendo poder, era enorme, y la resistencia a permitir que mi inteligencia fuera útil ha sido inmensa, y todo por parte de personas con menor inteligencia”.

