Kate Winslet rompe a llorar mientras recuerda las críticas que recibió por su físico en "Titanic"

La década de los años 90 fue una época dura para los mujeres que no encajaban en los estrictos cánones de belleza que fomentaban una extrema delgadez casi insana e imposible de conseguir. No comer estaba de moda para muchas jóvenes vulnerables que desarrollaron serios problemas alimenticios. Hoy hemos mejorado, o, al menos, hay más concienciación y sensibilidad.

En los 90, concretamente en el año 1997, se estrenó una película que se convertiría en historia del cine y que catapultó a la fama a su pareja protagonista. Unos jóvenes novatos veinteañeros Leonardo DiCaprio y Kate Winslet protagonizaron Titanic, de James Cameron.

La cinta sobre el naufragio del trasatlántico "imposible de hundir" ganó 11 estatuillas en los Oscar y por más de una década ostentó el título de película más taquillera de la historia hasta que el mismo Cameron se lo arrebató con Avatar. Mientras casi la mitad de la población sufría la "Leo Manía" y muchas jóvenes repetían sesiones en los cines solo para ver a DiCaprio (por si en alguna de esas veces se salvaba), a su compañera Winslet le tocó el lado malo de la fama.

La actriz tenía 22 años y sufrió varias críticas a su cuerpo por su peso y su talla por no ser "lo suficientemente delgado". Winslet ya había denunciado el daño que le causaron estos comentarios y ahora, en una entrevista para 60 Minutes, lo ha vuelto a recordar: "Fue absolutamente atroz. ¿Qué clase de persona tienes que ser para hacerle algo así a una joven actriz que apenas está empezando?".

A la pregunta de si alguna vez se había enfrentado a esas personas: "Sí, me enfrenté. Les eché la bronca. Les dije que esperaba que esto les persiguiera". La actriz no pudo contener las lágrimas: "Fue un gran momento porque no fue solo por mí, fue por todas esas personas que fueron sometidas a ese nivel de acoso. Fue horrible, fue realmente malo".

Winslet protagoniza Lee, que se estrenará en marzo de 2025, una película sobre la historia de la fotógrafa Elisabeth 'Lee' Miller, una modelo de moda que se convirtió en una aclamada corresponsal de guerra para la revista Vogue durante la Segunda Guerra Mundial.

En una entrevista para Harper's Bazaar UK contó una incómoda situación que vivió cuando un miembro del equipo de rodaje le sugirió que se sentara más recta para ocultar sus "michelines": "Hay una escena en la que Lee está sentada en un banco en bikini... Y uno de los miembros del equipo se acercó entre tomas y me dijo: 'Quizá quieras sentarte más recta'. ¿Así que no quieres verme la barriga? Ni lo sueñes". Winslet señaló que se siente orgullosa de su cuerpo, y añadió que nunca se le ocurriría taparlo y ocultarlo.

