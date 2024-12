Andrew Garfield y su papel como Spider-Man: "Me permitió trabajar con gente como Martin Scorsese"

El actor volvió a interpretar a Peter Parker en "Spider-Man: No Way Home", la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland.

Hoy 07:08

La saga cinematográfica de Spider-Man protagonizada por Andrew Garfield ha sido la más corta y vapuleada, pero eso no ha impedido que su 'Spidey' tenga firmes defensores que se emocionaron al volver a verlo lucir malla roja y azul en Spider-Man: No Way Home (2021) y ansían reencontrarse con él en un futuro.

El nombre de Peter Parker está inevitablemente ligado al currículum del actor. Da igual cuántas producciones exitosas haya hecho o vaya a hacer, los papeles que le hayan valido nominaciones en la temporada de premios o puedan darle el Oscar en un futuro; Garfield siempre será el Hombre Araña para gran parte del público.

El actor se encuentra ahora en el Festival de Cine de Marrakech, donde es parte del jurado liderado por Guadagnino junto a Jacob Elordi. Ahí, Garfield ha aludido a la larga sombra del héroe marvelita que siempre lo acompaña y ha revelado que "he tenido que trabajar muy duro para que menos gente me haga preguntas sobre Spider-Man".

Andrew Garfield

"Sigo trabajando en ello, obviamente. Es un proceso imperfecto", ha explicado al responder a una nueva pregunta sobre su trabajo en la franquicia de capas y mallas. Eso sí, Garfield ha querido dejar claro que está "agradecido por ese tiempo" porque "me permitió tal vez tener una oportunidad más sencilla de trabajar con gente como Martin Scorsese justo después".