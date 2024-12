"Al Gobierno no le interesa que salga el Presupuesto ni que vaya a extraordinarias"

Así lo indicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria para Radio Panorama.

Hoy 09:08

Este viernes, el especialista en política y economía Osvaldo Granados trazó un análisis de lo que dejó la semana en Argentina en su columna para Radio Panorama.

El especialista expresó que el Gobierno Nacional "no le interesa que se apruebe el Presupuesto ni que vaya a sesiones extraordinarias, porque no quiere que haya un desborde".

"Hablé con Luis Juez y me dijo que hay gobernadores que no entendieron el cambio de época porque están pidiendo permiso para endeudarse en dólares con países árabes. Esto ya pasó en los 90", agregó.

En relación a la Cumbre del Mercosur de la que participará Javier Milei, indicó que "llegó de forma inesperada Ursula Van der Leyen -presidenta de la comisión europea- y el acuerdo con la Unión Europea ya está para firmarse. De todas formas Milei puede hacer acuerdos bilaterales por el costado del Mercosur, que para mí será con los Estados Unidos".

En otro tramo de su análisis se refirió a que el jueves "la Unión Industrial Argentina, que no es muy querida por el gobierno, por novena vez consecutiva dijo que el dólar está atrasado y que hay que devaluar. Además sacó un informe, donde según ellos cinco sectores están creciendo por primera vez en 25 meses. Hay empresas que aumentaron su producción. Automotriz, caucho, plástico, impresión, alimentos y mecánica, están creciendo por encima de la media".

Finalmente, señaló que desde el Ejecutivo Nacional estiman que en enero y febrero saldrán 500 millones de dólares por el turismo. Mientras tanto, el cepo cambiario, no se va a tocar. Caputo aprendió de la época de Macri. Si no hay reservas en el Banco Central no se puede salir del cepo".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO