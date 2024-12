El enigmático mensaje de Albon a Colapinto que reavivó la ilusión sobre su futuro en la Fórmula 1

El compañero del argentino en Williams lanzó una frase que avivó el anhelo de los fanáticos del pilarense. ¿Podrá tener un asiento en el 2025?

Hoy 19:40

Una de las grandes incertidumbres que mantienen los simpatizantes de la Fórmula 1 en Argentina pasa por el futuro de Franco Colapinto en la Máxima para el 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Es que, de momento, a pesar de que surgieron rumores sobre varias escuderías, todavía no trascendió de forma concreta qué es lo que pasará con el joven de 21 años. Pero en las últimas horas, una frase de Alex Albon, su compañero de Williams, encendió la ilusión de los fans.

En una entrevista publicada en el canal oficial de YouTube de Williams, donde participaron ambos corredores, Albon le dedicó a Colapinto un mensaje directo que no pasó desapercibido: "Te vamos a ver un montón. Un montón el próximo año", aseguró el tailandés. Este comentario generó revuelo en las redes sociales, donde los seguidores no ocultaron su optimismo.

Colapinto, quien compitió en Fórmula 2 con el equipo británico, fue promovido a la Fórmula 1 tras la salida de Logan Sargeant, ocupando su lugar en las últimas nueve carreras de 2024. Con Albon como figura principal del equipo y la llegada confirmada de Carlos Sainz para 2025,el argentino enfrenta un desafío crucial: asegurar un asiento titular, ya sea en Williams o en otra escudería. De no lograrlo, su destino podría ser el rol de piloto reserva.

En declaraciones previas al Gran Premio de Abu Dhabi, Colapinto habló sobre su futuro con cautela: "En Red Bull hay pocas chances. Lo veo complicado, la verdad", expresó. Pese a que la escudería austríaca estaría interesada en sus servicios, el panorama es incierto. Este fin de semana será determinante, ya que las últimas decisiones sobre las alineaciones de los 20 pilotos titulares para 2025 podrían definirse.

Albon elogió el trabajo de Colapinto en la F1

Albon, compañero de Colapinto en Williams, enalteció la labor del piloto argentino en la Fórmula 1 en vísperas de lo que será el GP de Abu Dhabi: “Creo que está haciendo un gran trabajo. Nuestro mejor momento fue cuando él se sumó al equipo”, comenzó el tailandés.

"Pasaron cosas que no estaban bajo su control y, al no tener tantas carreras, cuando tienes un mal día se nota más. Es el fluir del año, los errores ocurren de muchas maneras, no hay que culparse. Creo que ninguno de los dos tuvo un cierre de temporada tranquilo”, prosiguió el asiático.

Finalmente, el ex piloto de Red Bull defendió al joven nacido en el 2003 frente a las duras críticas de ciertos medios extranjeros: “La gente no se da cuenta que el auto y el piloto van de la mano”. La escudería de Grove ocupa el noveno lugar (penúltimo) en la clasificación del campeonato de equipos.