Franco Colapinto sufrió un nuevo incidente y cerró su temporada en la Fórmula 1 con un abandono

El piloto argentino tuvo un cruce con Oscar Piastri y quedó afuera del Gran Premio de Abu Dhabi que dominó Lando Norris.

Hoy 12:17

Franco Colapinto cerró su primera temporada en la Fórmula 1 con un sabor amargo, al no poder completar el Gran Premio de Abu Dhabi. En su novena participación del año, el argentino debió abandonar tras un toque con el McLaren de Oscar Piastri en la segunda vuelta, que comprometió el rendimiento de su Williams FW46.

El incidente ocurrió cuando Piastri, recuperándose de un roce previo con Max Verstappen, impactó contra la parte trasera del auto del argentino, provocando daños en la unidad de potencia. Aunque Colapinto ingresó a boxes para cambiar neumáticos y realizar una revisión técnica, el equipo detectó que el motor no funcionaba correctamente y le ordenó retirarse de la competencia. La maniobra le valió a Piastri una penalización de 10 segundos.

“Me hubiera gustado terminar. Desafortunadamente, no tuvimos el cierre de temporada que esperábamos. Hoy quería completar las vueltas, pero Piastri me chocó. ¡No sé qué le pasa a este pibe! Teníamos buen ritmo, pero no se dio. Es parte del proceso en la Fórmula 1”, expresó Colapinto tras el abandono, visiblemente frustrado.

La carrera fue ganada por Lando Norris, quien lideró una contundente actuación para McLaren. Por su parte, Colapinto concluye su breve pero prometedora campaña en la máxima categoría, donde mostró destellos de talento y ganó experiencia en un año desafiante.