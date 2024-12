Para Sean Penn, nadie en Hollywood se atreve a criticar la Academia y su votación de los Oscar

El actor ha acudido al Festival de Cine de Marrakech a recoger un premio honorífico, y también a lanzar declaraciones muy duras contra la maquinaria de la industria.

Hay alguien que está muy de vuelta de todo en Hollywood, y ese alguien es Sean Penn. El actor prefiere trabajar al margen de la industria, de forma que por ejemplo haya producido recientemente la película alemana Septiembre 5. La dirige Tim Fehlbaum con el protagonismo de Peter Sarsgaard, y se centra en la crisis de rehenes durante las Olimpiadas de Munich de 1972. En España se estrena el 31 de enero.

Al margen de este tipo de jugadas, Penn sigue siendo una figura muy reconocida internacionalmente, de forma que acaba de asistir al Festival de Cine de Marrakech como homenajeado. Ha recibido un premio honorífico por toda su carrera, y desde el escenario ha aprovechado para arremeter contra las hipocresías de Hollywood. En particular, contra la Academia, ahora que la carrera hacia los Oscar está a punto de empezar.

Penn considera que los Oscar son “espectáculos televisivos en primer lugar y no tanto barómetros de mérito artístico”. “La Academia ha ejercido una cobardía realmente extraordinaria cuando se trata de formar parte del gran mundo de la expresión y, de hecho, ha sido en gran medida parte de la limitación de la imaginación y ha coartado las distintas expresiones culturales”, declara Penn según Variety.

“Así que no me emociono mucho con lo que llamamos los Premios de la Academia excepto con películas como The Florida project, I’m Still Here o, ya sabes, Emilia Pérez, con lo que ocurra este año”. Penn ha mencionado entonces una película anterior de Sean Baker (estos meses va a competir con Anora) al tiempo que suscribía las opciones de premio de Emilia Pérez y de I’m Still Here, lo último de Walter Salles que se proyectó en el pasado Festival de Venecia y ha sido preseleccionada como candidata brasileña a la nominación a Mejor película internacional.

Luego se ha acordado de una película que seguramente no aspire a premio alguno: The Apprentice de Ali Abbasi, con Sebastian Stan interpretando a un joven Donald Trump. Los partidarios del nuevo presidente de los EEUU quisieron frenar su distribución, y aunque no lo consiguieron la película igualmente se hundió en taquilla. Penn celebra aún así que pudiera ver la luz. “Cuando algo se cuela hay que celebrarlo”.

“Es asombroso el miedo de este supuesto negocio de los inconformistas a una película como esta. Es una gran, gran actuación. Es increíble que tengan tanto miedo como un insignificante congresista republicano”. Penn ha concluido con un alegato por la verdadera diversidad: “En todo el mundo existe esta demanda de diversidad, pero no de diversidad de comportamiento ni de diversidad de opinión o de lenguaje”.

“Animo a todo el mundo a ser tan políticamente incorrecto como su corazón desee y a comprometerse con la diversidad y a seguir contando esas historias, y estoy muy orgulloso y feliz de estar aquí. Gracias”.