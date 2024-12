Tini brilló en el último programa de Susana Giménez: anuncios, sorpresas y un mega show

La cantante y actriz sorprendió al revelar su regreso a los escenarios y a la actuación. Además, no pudo contener las lágrimas al recibir un cálido saludo del líder de Coldplay y cerró la noche con un impactante show en vivo.

Hoy 08:30

Tini Stoessel pasó por el living de Susana Giménez en su último programa del año y además de sorprender a sus fanáticos con dos anuncios muy importantes, se emocionó al recordar sus momentos difíciles y no pudo contener la emoción al ver en vivo un mensaje especial que le grabó el cantante de Coldplay, Chris Martin.

Luego de abrir el envío con un musical, Susana presentó a la primera invitada de la noche. “Este es el momento de presentar a nuestra artista más exitosa a nivel mundial”, anunció. De inmediato se abrió la gran pantalla que apareció Tini Stoessel. Enfundada en un vestido negro corto, medias con portaligas y zapatos de taco, la artista no escondió la alegría de volver al living de la diva.

“Yo la conozco de chiquita porque su papá, Alejandro, fue productor mío”, recordó Susana. “Qué linda estás”, exclamó cuando lo vio en el estudio. “Yo te amo desde que nací”, le confesó Tini, quien además recordó su primera entrevista con ella, cuando apenas tenía 14 años y era la protagonista de Violetta.

Luego de repasar sus inicios en el mundo de la actuación, Susana le preguntó por la experiencia de cantar junto a Chris Martin. Tras revivir cómo fue que el ídolo inglés la convocó para tocar con la famosa banda pop -”yo no podía entender la situación, la banda de mi vida, me sé todos los temas, los he ido a ver”, recordó- reveló que luego de compartir el escenario con ellos por primera vez no pudo parar de llorar. “Fue hermoso”, rememoró.

La sorpresa de Tini fue mayúscula cuando la invitaron a ver, por la pantalla gigante, un saludo especial que Martin grabó para ella. En un español claro aunque un poco trabado, el artista recordó que decidió convocarla porque había soñado con ella y halagó su capacidad vocal. “Es una artista maravillosa, alucinante, super cool. No puedo creer, su voz es un regalo de dios”, destacó el líder de Coldplay. “Gracias por esto”, alcanzó a decirle Tini a la producción una vez que el mensaje terminó.

El “Tinipalooza”, el anuncio de la noche

“El año que viene vamos a tenerte on stage”, disparó Susana para dale lugar a Stoessel a hacer el gran anuncio de la noche. Antes de confirmar su regreso, la artista se permitió contar el proceso que la llevó hasta donde se encuentra hoy: habló de los dos años difíciles que tuvo, de la enfermedad de su papá, del hate que recibió en las redes y de cómo logró salir adelante. “Estuve expuesta durante mucho tiempo, y me tomé mucho tiempo para pensar”, reveló, y explicó que tuvo un 2024 muy introspectivo y que fue muy importante para ella mirarse a sí misma para poder seguir. “Creo que es importante entender que todos pasamos por momentos difíciles, y es importante decirlo para quienes lo están escuchando”, compartió, a modo de mensaje. En ese momento, Susana habló de su experiencia. “Yo te aconsejo, no las leas”, dijo en relación a las críticas. “Hay que dejar de vivir la vida que los otros desean y empezar a vivir lo que uno quiere”, agregó.

Tras la catarsis, y mientras el público gritaba “Tinipalooza”, Stoessel habló de su gran regreso a los shows en vivo. “Es importante para mí comunicar que vuelvo el año que viene a subirme a un escenario”, disparó, y adelantó algunos detalles de lo que será el gran evento que prepara desde hace meses: será una jornada completa en donde se reflejarán sus distintas etapas y habrá tres escenarios con distintas propuestas. “Es algo distinto y original, voy a hacer mi propio festival”, contó. Si bien no confirmó la fecha, explicó que será muy pronto.

La vuelta de Tini a la actuación

Cerca del final de la entrevista. Tini hizo su segundo gran anuncio de la noche: su regreso al mundo de la actuación con Quebranto, una serie dramática con producción de Disney+. Luego de revelar que la llamaron directamente para protagonizar la historia, explicó que la serie se filmó en México y que se trata de su primer trabajo como actriz luego de Violetta. También habló de su papel. “Fue un personaje muy demandante a nivel profesional. Muy pesado. Me costó mucho salir”, reveló.

A lo largo de la charla, Tini también habló de la gran cantidad de artistas mujeres argentinas que triunfan en el exterior. “Tengo la alegría de decirte que las conozco a todas y hay buen vínculo”, confirmó, y destacó en particular a Lali Esposito y a María Becerra, sus dos colegas que pasaron, antes que ella, por el show de Susana Gimenez. Otra perlita de la noche la tuvo a Wanda Nara y a sus hijas mujeres -Francesca e Isabella Icardi- como protagonistas: las tres aparecieron en algunos de los paneos que una de las cámaras del programa hizo sobre la tribuna.

Cuatro temas para Susana

Una vez que la charla terminó, Tini apareció sobre el escenario tapada con un sacón de cuero largo y con tal solo su voz emocionó a todos con “Pa”, el tema que le escribió a su papá. Luego de un rápido cambio de look le puso ritmo a la noche con “Cielo” y su grupo de bailarines.

El programa siguió con la entrevista de la conductora a La Mary, con la aparición de La Tota, con la charla con Santiago del Moro. Pasadas las 23.30, Tini volvió a aparecer y cerró su participación en el ciclo con dos temas más en vivo: “Cupido” y “La triple T”.