"El mercado está muy atento a la dureza de un gobierno para controlar el déficit cero"

Así lo explicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

En el inicio de la semana, el especialista en política y economía Osvaldo Granados abordó en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama los principales temas de la actualidad argentina.

Destacó en primer término, una encuesta nacional reflejada por el diario Clarín este lunes que muestra "el amplio apoyo al gobierno y a Javier Milei".

"Hay que ver las causas: primero, bajó la inflación, que está 2,8%; segundo, el control de la calle. Se acabaron los piquetes y no hay acampes, no solo por el protocolo sino porque se terminó la intermediación, hicieron una auditoria y se dieron cuenta que la mitad de los comedores no existían. Tercero, el dólar está quieto, está prácticamente igual que el oficial. Cuarto, apareció el crédito en los bancos, y quinto cayó el Riesgo País, que aunque parezca una cosa banal muestra la confianza que hay en la República Argentina", puntualizó.

Destacó dos casos puntuales para la baja del Riesgo País que fueron, el 22 de agosto el veto a la reforma jubilatoria que terminaba con el superávit fiscal. Y la segunda fue con el financiamiento universitario, que Javier Milei también vetó. "Al día siguiente el Riesgo País cayó de 1460 a 1060. Esto significa que el mercado es muy sensible. Cualquier ajuste que no pueda financiarse, se veta. El mercado está muy atento a la fortaleza y la dureza que puede tener un gobierno para controlar el déficit cero y las variables económicas", explicó Granados.

Finalmente destacó que Argentina "está volviendo a ser un país caro en dólares si lo comparamos con el resto de América Latina" y que para poder vivir se necesitan 1234 dólares mensuales.

"La inflación puede estar un poco más arriba en diciembre por la recuperación del precio de la carne pero además porque siempre fue un mes complicado. Mañana, en el balance del primer año de su gestión, Milei va a contar lo que recibió, cómo lo recibió y lo que hicieron. Y algo va a anticipar sobre lo que puede venir el año que viene", concluyó.