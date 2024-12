Tensión en Rosario Central: Marco Ruben y Ariel Holan protagonizan un cruce que marca el futuro del ídolo

El delantero del Canalla disparó fuerte por el trato recibido por el DT, quien no tardó en responder.

Hoy 12:40

Rosario Central no solo sufrió una dura goleada 4-0 ante River en el Monumental, sino que también quedó envuelto en un conflicto interno que pone en jaque el futuro de Marco Ruben en el club. El delantero, emblema del Canalla, lanzó fuertes declaraciones en zona mixta, cuestionando el trato recibido por el entrenador Ariel Holan, quien no tardó en responder.

Ruben, titular en el encuentro, fue reemplazado en el entretiempo, una decisión que, según el atacante, no fue previamente discutida. "Estoy muy dolido con la situación. Este pudo haber sido mi último partido en el club. No creo que se me haya respetado y eso me duele mucho", expresó. Además, agregó: "Tenía más ganas de jugar que nadie, pero no estaba hablada mi salida".

Por su parte, Holan evitó profundizar en la polémica, pero justificó su decisión: "Le habían sacado amarilla y, por el tipo de partido que estábamos jugando, era difícil que pudiera aportar en esas condiciones. Fue una decisión pensando en lo mejor para el equipo".

Una relación desgastada y un ídolo en el ocaso

Marco Ruben, de 38 años, está transitando su quinto ciclo en Rosario Central, donde se consagró campeón de la Copa Argentina en 2018 y se consolidó como el máximo goleador histórico del club. Sin embargo, los rumores sobre su retiro venían tomando fuerza, y el próximo partido ante Belgrano, en un colmado Gigante de Arroyito, parecía ser el marco perfecto para su despedida.

Con 281 partidos, 106 goles y 13 asistencias con la camiseta auriazul, Ruben es sinónimo de Rosario Central. Pero este desencuentro con Holan, a quien acusó de no manejar correctamente el vestuario, podría acelerar su salida, privando a los hinchas de una despedida acorde a su legado.

La próxima semana será clave para definir si el goleador tendrá la despedida que merece o si este episodio marcará un abrupto final en su relación con el club. La hinchada espera que el Gigante de Arroyito sea testigo del adiós de su ídolo, mientras la tensión entre Ruben y Holan sigue en el centro de la escena.