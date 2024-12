Florencia de la V se despidió de Intrusos con emoción: "No nos merecíamos este final"

La conductora dejó el histórico programa de América tras fuertes desacuerdos con el canal. En un emotivo discurso, expresó su tristeza, bronca y su decisión de irse antes de lo previsto.

Hoy 21:04

Este lunes, Florencia de la V cerró su ciclo como conductora de Intrusos, programa emblema de América, confirmando los rumores sobre su salida. Entre lágrimas, relató los eventos que la llevaron a tomar esta decisión. “No nos merecíamos este final, ni yo ni mis compañeros”, afirmó visiblemente afectada.

Durante el programa, Florencia reveló que se enteró de su desvinculación por terceros. “El miércoles, después del programa, me llega un mensaje diciendo que yo dejaba Intrusos y que regresaban Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Fue un golpe muy duro porque no me lo comunicaron directamente”, explicó.

Florencia tenía contrato hasta 2025, pero al día siguiente fue informada de que el canal planeaba otros proyectos para ella. “No se manejaron bien ni conmigo ni con mis compañeros. Así no se hacen las cosas”, expresó con enojo, lamentando la forma en que se gestionó su salida.

Intrusos, su segundo hogar

Florencia recordó con cariño su paso por el programa, destacando cómo fue creciendo profesionalmente. “Empecé como panelista, luego conduje un programa nocturno, y un día me llamaron para estar al frente de Intrusos. Fue un desafío enorme, pero me hizo confiar nuevamente en mí misma”, comentó.

A lo largo de tres años, aseguró haber enfrentado muchas dificultades: cambios de horario, competencia desleal e incluso conflictos internos. Sin embargo, destacó el éxito del programa: “Intrusos es una máquina que no para, una marca imbatible y parte de la cultura popular argentina”.

La importancia del equipo y los valores

En su despedida, dedicó palabras de agradecimiento a todo el equipo del programa y recordó cómo superaron diferencias internas. Mencionó especialmente a Marcela Tauro, con quien había tenido roces al principio: “Hoy puedo decir que sos una gran compañera y profesional”, dijo emocionada.

Finalmente, De la V se refirió a las críticas que recibió durante su gestión: “Soy una persona trabajadora y generosa. Siempre intenté unir al equipo y promover un ambiente horizontal. No tengo nada que demostrar, quienes me conocen saben quién soy”.

Una despedida por salud

Florencia reveló que su salida antes de tiempo fue por razones médicas. “Estoy atravesando un postoperatorio y necesito cuidar mi salud. Por eso, hoy es mi última vez en Intrusos”, explicó sin entrar en detalles.

En un cierre cargado de emoción, agradeció al público y reafirmó sus valores. “Siempre estaré del lado de los que más lo necesitan. ¡Viva la diferencia, vivan los putos, las trabas y viva Perón!”, concluyó, recibiendo el aplauso de sus compañeros.