Caso Peta: la abogada Raquel Gutiérrez criticó la falta de acceso a la investigación

Este lunes se frustró una nueva audiencia en el caso de la estafa piramidal.

Hoy 22:36

La abogada Raquel Gutiérrez, representante de la querella en el caso Peta, brindó una entrevista exclusiva a Noticiero 7, donde expresó su preocupación por la falta de acceso al legajo de la investigación y detalló el estado actual del proceso judicial.

Según Gutiérrez, la audiencia prevista para tratar el pedido de libertad de los detenidos fue frustrada, lo que obliga a los acusados a permanecer en prisión preventiva mientras se define su situación procesal.

"La querella no tuvo acceso al legajo ni a la investigación. No corresponde que se nos excluya de la evolución de la causa", denunció la abogada, quien señaló que esta decisión afecta directamente su rol como representante de las víctimas en el proceso judicial. Además, destacó que no entienden el fundamento de esta medida, que consideran irregular.

Gutiérrez también informó que han solicitado medidas probatorias para avanzar en la causa y exigieron explicaciones sobre la falta de acceso a la documentación clave. "Nos vemos afectados como parte querellante", remarcó, subrayando la importancia de que todas las partes tengan igualdad de condiciones para garantizar un proceso transparente y justo.

El caso Peta, que ha generado amplio interés público, continúa bajo investigación. Mientras tanto, la abogada Gutiérrez aseguró que seguirá insistiendo en el cumplimiento de los derechos procesales de la querella, con el objetivo de que se respeten los principios de legalidad y debido proceso en esta causa.