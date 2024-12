Autoridades inauguraron en Frías la Oficina de Justicia de Paz No Letrada y el futuro Centro Judicial

La habilitación del organismo representa un paso más en la estrategia de consolidar la presencia del Poder Judicial en toda la geografía santiagueña, destacaron autoridades provinciales y judiciales.

Hoy 19:00

La premisa de dar respuestas ágiles y efectivas en determinado tipo de conflictos en toda la provincia, llevó al Poder Judicial a fortalecer el rol de los jueces de paz, motivo por el que hoy se inauguró en la ciudad de Frías la Oficina de Justicia de Paz No Letrada.

De esta manera, este organismo está presente en cada uno de los Centros Judiciales del interior, que va a articular su tarea con los Centros de Mediación, para cumplir con el objetivo de fortalecer el acceso a Justicia.

En ese marco, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray, encabezó un acto que contó con la presencia del subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Ramiro Santillán; magistrados; funcionarios; legisladores, jueces de Paz y empleados judiciales, entre otros.

Asimismo, presenciaron la ceremonia los jueces de Paz de no letrados de diferentes localidades de los departamentos Choya, Guasayán y Atamisqui, como Teresa Sobrecasa (Tapso); Paola Coronel (Cerro Rico); Francisco Ramos (Las Peñas); Carlos Rosalez (Villa La Punta); Walter Rivero (San Justo); Natalia Peressin (Estación Choya); Mauricio Basualdo (San Pedro de Guasayán), así como también Ángel Díaz de Villa Atamisqui.

La misma tuvo lugar en la sala de audiencias del Juzgado en lo Civil y Comercial, cuya titular es la Dra. Ana Cecilia Sampaolesi, ocasión en la que la máxima autoridad judicial comentó que “tenemos jueces de Paz no letrados, distribuidos en toda la provincia. La idea es trabajar con ellos, y acompañarlos desde el Poder Judicial a que brinden soluciones a conflictos o problemas en sus localidades, que sean un nexo, para lo cual se creó el Centro de Coordinación".

A continuación, explicó que “la idea es que los jueces de paz, al existir el Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CeMARC), trabajen con la problemática en sus localidades y que en cada Centro Judicial se realicen las audiencias. La idea es lograr una sociedad más pacífica, que la Justicia amplíe, de manera interdisciplinaria e interinstitucionalmente, la actividad sin que se judicialicen en lo posible”.

“Hoy estamos en la tarea de recuperar a los jueces de Paz no letrados, con capacitaciones, para lograr activar en sus regiones su labor. Luego habrá un trabajo con las comisiones municipales, los municipios y los barrios en otra etapa”, enfatizó.

Luego, el Dr. López Alzogaray dijo: “Agradezco a todos los presentes y les pido, en nombre del STJ, la colaboración hacia esta nueva oficina, que tendrá al frente a un empleado judicial”, para sugerir que sería importante que el instituto de la mediación sea estudiado por los alumnos del nivel secundario, ya que “nuestra conflictividad tiene origen en nuestra cultura, en la idiosincrasia latina y ahí están las escuelas, para propulsar nuevas miradas a fin de que los chicos tengan una visión diferente sobre el modo de solucionar las diferencias”.

A su turno, el vocal supervisor del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CeMARC), Dr. Pedro Basbús, resaltó que “el Centro de Mediación de Frías tiene el más alto porcentaje de acuerdos, más que Capital y La Banda, con el 48% en asuntos de familia en 2024”, agregando que “agradezco siempre al Poder Ejecutivo, representado por el Dr. Santillán, por el apoyo político y al Superior Tribunal de Justicia, porque hay una decisión política de los dos poderes en tratar de solucionar los problemas de la sociedad”.

Después, la Dra. Sara Agüero, coordinadora del CeMARC, destacó el trabajo en conjunto que se efectúa con la Defensoría Oficial, invitando a los mediadores a inscribirse, para que puedan ser incluidos en los listados respectivos.

En cuanto a la implementación del servicio de mediación comunitaria, que quedó formalmente habilitado, agregó que “desde el 1º de febrero, la mediación patrimonial obligatoria, en demandas cuyos montos sean entre 500.000 pesos y 30 millones”, para acotar que “se publicó una acordada en la que se fijó una escala de honorarios para mediadores, según el lugar de la provincia en la que intervengan, como un reconocimiento cuando tengan que trasladarse, que abona el Poder Judicial, para asegurar la calidad del servicio en el interior provincial”.

Le siguió la Dra. Gabriela Álvarez, coordinadora de Justicia de Paz No Letrada, detalló que “el Centro de Coordinación es una novedad que se ha incorporado este año, que tiene que ver con una política clara del STJ dirigida al fortalecimiento de la Justicia de Paz no letrada en la provincia”. “El objetivo del Centro, continuó, es ensamblar institucionalmente, a los jueces de Paz con los Centros Judiciales más cercanos con un responsable de la Oficina que inauguramos que en este caso será el Sr. Ricardo Lemos Lencina”.

Además, opinó que “son nuevos desafíos para los operadores judiciales, que nos hace replantear nuestra forma de trabajar tradicional, porque la justicia de paz tienen que ver con cierta informalidad del Derecho, con la gratuidad, la oralidad, con la necesidad de trabajar con la urgencia de un conflicto que se plantea”.

Para finalizar, el Dr. Santillán manifestó que “vengo a transmitirles el saludo de la ministra de Justicia (Dra. Matilde O´Mill) y del gobernador (Dr. Gerardo Zamora) para la comunidad judicial y de Frías”.

En tanto, señaló que “quiero revalorizar el trabajo que se les va a asignar a los jueces de Paz no letrados. En las localidades rurales había un respeto muy importante por el rol y su figura, que era un amigador social, no solamente aquél que entendía alguna cuestión jurídica, aunque no era su obligación, pero que sí que tenía los rudimentos esenciales para entender cuestiones jurídicas y sociales, para convertirlas en una solución”.

Visitas al futuro Centro Judicial y a las dependencias judiciales de Frías

Por otro lado, la comitiva de funcionarios y legisladores recorrió la obra del nuevo Centro Judicial friense, que se está erigiendo en proximidades de uno de los accesos a la ciudad.

Allí, personal de la empresa y el secretario de Infraestructura y Mantenimiento del Poder Judicial, Arq. Matías Gallar, brindaron explicaciones de las características del complejo edilicio que albergará, por un lado, a dependencias del Poder Judicial y, por otro, a los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal.

El ex intendente de Frías, Dr. Aníbal Padula, la diputada provincial, María Soledad Ramírez y el secretario judicial del STJ, Dr. Rodrigo Reyes, también participaron en la visita.

Asimismo, el Dr. López Alzogaray efectuó un recorrido por las instalaciones de las dependencias judiciales de Frías entre ellos: Anexos del CeMARC y de la Oficina de Protección a Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer; el Juzgado en lo Civil y Comercial y los Tribunales Penales, donde fueron recibidos por los jueces de Control y Garantías y Familia de dicha jurisdicción, Dres. Guillermo Paradelo y Roxana Cejas Ramírez, y por quienes trabajan en ese ámbito.