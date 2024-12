Sabrina Rojas destrozó a Luciano Castro: “Les hago creer a mis hijos que tienen un papá fantástico”

Harta de las faltas del actor con el que comparte la crianza de Esperanza y Fausto, la conductora se descargó en vivo.

Hoy 16:24

Sabrina Rojas destrozó a Luciano Castro. Harta de las ausencias del actor, con quien tuvo a Esperanza y Fausto, la conductora lanzó: “Les hago creer a mis hijos que tienen un papá fantástico”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un día después de decir que su expareja suele tener relaciones “simbióticas”, Sabrina conversó con Desayuno Americano (América) y opinó: “Es algo de su personalidad, no lo va a cambiar. Hay personas que cambian, pero por como veo el caso, él no. Igual debería encargarse un poco más de cosas más importantes que pasear tanto con su novia. Por ejemplo, de sus hijos”.

Si bien negó que él estuviese ausente, explicó: “Está un poco por inercia, me parece. Hay cosas de las que hay que hacerse cargo en la cotidianidad y en el día a día y cuando te tocan y demás... Hay una carga mental que él no tiene, que yo sí, que claramente a veces nos sucede solo por ser mujeres, pero también hay veces que...”.

A corazón abierto, admitió: “Hoy tengo un día, estoy muy enojada... Hoy estoy muy enojada y muy triste por cosas de Luciano como papá”. “Lo dejaré para otro momento, porque las mujeres encima somos rehenes de eso. Como que no lo tenemos que contar, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero a veces me da mucha bronca verlo empoderado y como si fuese un gran hombre, porque muchas veces no lo es”, sentenció.

Consultada acerca de si los nenes sufren esas faltas, Sabrina negó rotundamente. “No, mis hijos no demandan nada porque yo cubro todo y yo les hago creer que tienen un papá fantástico”.