L-Gante fue consultado por el romance de Mauro Icardi y la China Suárez: "Hace lo que quiere"

El cantante habló con un grupo de periodistas en el Aeropuerto de Ezeiza, donde se mostró junto a la mediática y los hijos para emprender viaje hacia Europa.

Hoy 16:58

L-Gante y Wanda Nara llegaron al Aeropuerto de Ezeiza para despachar sus valijas y tomarse unas vacaciones en Europa. Antes de hacer el check-in, fueron interceptados por un grupo de periodistas que no solo buscó detalles sobre este romance que sorprendió a todos. La pareja también respondió sobre el video que apareció de la China Suárez y Mauro Icardi y la opinión del músico dejó muda a la empresaria.

“Cada uno hace lo que quiere. Les deseo lo mejor”, expresó. Por su parte, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) prefirió mantenerse al margen: “No tengo nada para decir de eso. No me sorprende nada”.

La actriz y el jugador del Galatasaray turco volvieron a coincidir en un popular boliche de Costanera Norte, donde bailaron con amigos y habrían estado a los besos. Sin embargo, hasta el momento no se filtró una foto que comprobara la pasión entre ellos.