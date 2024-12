Buscan desesperadamente a "Kia", una shar pei que se extravió en zona norte de la Capital

Por cualquier información comunicarse al 3855305201.

Hoy 08:37

Buscan la ayuda de los vecinos para encontrar a Kia, una perra sharpei de aproximadamente 7 años de edad que desapareció de su hogar ubicado en calles Formosa y Moreno de la Capital santiagueña.

Kia, una perra castrada, salió de su casa como lo hace habitualmente, pero no regresó. Es conocida por su costumbre de salir y volver a casa de forma rutinaria, por lo que su ausencia ha generado mucha preocupación. La familia de Kia sospecha que, al no llevar collar, podría haberse confundido y seguido a alguna persona, ya que es arisca y no suele dejarse agarrar por desconocidos.

Desde su desaparición, los dueños de Kia han estado buscando incansablemente en la zona, pero hasta el momento no han tenido noticias.

Hacen un llamado a la comunidad para que, si alguien ha visto a la perra, se comunique al número 3855305201. Cualquier información será de gran ayuda para poder traer de vuelta a Kia, quien es muy querida por su familia.