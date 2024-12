El presidente de la Corte destacó la necesidad de la ejemplaridad de los jueces y que el Poder Judicial está destinado a "poner límites"

Horacio Rosatti habló en la cena anual de la Asociación de Magistrados; homenaje a Maqueda que destacó su preocupación por el retroceso de los poderes judiciales; el juez Basso alertó sobre la institucionalidad.

Hoy 01:59

a Asociación de Magistrados, principal agrupación de jueces del país, celebró anoche su cena anual y el encuentro sirvió como escenario para expresiones de preocupación sobre la situación de la Justicia y las amenazas que enfrenta. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, destacó la necesidad de la ejemplaridad e los funcionarios judiciales y recordó junto con el juez saliente de la Corte Juan Carlos Maqueda que el Poder Judicial está destinado a poner limites.

“No dejemos que muy pocos malos ejemplos nos hagan perder el orgullo de pertenecer a un poder destinado a marcar límite”, dijo Rosatti al filo de la medianoche en el restaurante central de la Sociedad Rural Argentina en la cena anual de la Asociación de Magistrados que reunió a mas de 600 jueces, fiscales y funcionarios de todo el país.

Además de Rosatti, estuvieron presentes Maqueda, que recibió una plaqueta de homenaje ya que deja la Corte el 29 de diciembre al cumplir 75 años, y Carlos Rosenkrantz. El gran ausente fue el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, distanciado de sus colegas. De hecho Rosatti aludió a que el cuerpo colegiado no siempre se lleva de la mejor manera, pero remarcó que eso no impide que haya quorum siempre en los acuerdos.

Rosatti habló de los cambios que se vienen en la justicia, como obras, inteligencia artificial, cambios para aliviar la carga de la tarea administrativa y remarcó la necesidad de recordar la obligatoriedad de los fallos de la Corte para evitar alargar los procesos.

Destacó la tarea del Consejo de la Magistratura, cuerpo que preside, desde donde este año se elevaron 90 ternas para cubrir vacantes. Fue aplaudido a rabiar. “Me siento orgulloso de presidir ese órgano”, dijo Rosatti, que habló de la necesidad de explicar los fallos para acercarse a la sociedad en un lenguaje llano.

Luego, aludió a los malos funcionarios judiciales: “Hay malos ejemplos, pero son una absoluta minoría en el Poder Judicial. La gran mayoría del Poder Judicial y Ministerio Público es gente que trabaja todo el día, que se inserta en una comunidad que es observada por ella”.

“Nosotros no vivimos en una burbuja”, dijo y señaló que ser juez no genera amigos. “Tememos que tener sensibilidad y no demagogia” señaló. “Uno no viene a este poder a hacer amigos, pero es probable que pierda muchos que ha tenido, no podemos buscar la conformidad de todos, ni quiera de la mayoría”, señaló.

“La ejemplaridad es muy importante”, insistió y señaló que es la que construye la confianza en la institución. “La fortaleza de la instituciones es obra de cada uno de nosotros”, señaló. Y homenajeó al juez Maqueda que recibió una plaqueta.

Maqueda a la su turno reiteró su preocupación por la debilidad de los poderes judiciales y legislativos ante lo que considera un avance de los poderes ejecutivos. “Tengo sensaciones contradictorias. Presumo que en este mundo desordenado y desorganizado que nos toca vivir estamos en un momento donde los poderes judiciales y los poderes legislativos están en un proceso de retroceso ante los poderes ejecutivos y al mismo tiempo cediendo espacio de Independencia e imparcialidad”, advirtió.

El presidente de la Asociación, el juez Andrés Basso, en ese sentido advirtió sobre “un contexto complejo” de la Justicia. “Se busca desacreditar la labor judicial para lograr el debilitamiento de este poder del Estado”, alertó Basso. “El Poder Judicial es contramayoritario y no está sujeto a mayorías circunstanciales”, dijo.

Y advirtió sobre la “gran preocupación” que generan “reformas constitucionales en distintos países que hieren de muerte el sistema de frenos y contrapesos”, en particular se refirió a lo que ocurre en México donde se avanzó en la elección popular de los jueces.

La Corte Suprema estuvo representada prácticamente en su totalidad: participaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quien recibió un homenaje especial. “Termino una etapa de más de 50 años en la vida pública muy reconfortado”, dijo.

Estuvo el procurador Eduardo Casal. Fue muy aplaudido. “Qué sería de la democracia si nosotros empezamos a ceder en los controles; es la garantía de los hombres y las mujeres de a pie. Porque nosotros hemos sido elegidos para poner límites al poder”, agregó.

No asistió Ricardo Lorenzetti. Por el Poder Ejecutivo estuvieron presentes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su segundo, Sebastián Amerio. “Nunca se respetó la independencia judicial y la división de poderes como en el año 2024; ustedes son testigos”, le respondió el ministro Cúneo Libarona a Maqueda.

Desde la Justicia Federal dieron el presente, entre otros, los magistrados Sebastián Casanello, Mariano Llorens, Mariano Borinsky, el fiscal Carlos Rívolo, su colega Mario Villar, el fiscal Raúl Pleé, la fiscal Fabiana León, el fiscal Franco PIcardi, muchos jueces y fiscales de las cámaras federales y jugados de primera instancia del interior del país.