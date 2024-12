Más de 500 familias de Jujuy fueron afectadas por la clausura de la feria productora

Más de 500 familias de la provincia de Jujuy se ven fuertemente afectadas por la clausura de la feria productora, la cual dejó sin trabajo a todos sus integrantes. Esta feria abastecía con frutas y verduras a varios comerciantes y pobladores, y que conformaba el polo comercial de Coronel Arias.

"No quieren que haya ningún mercado que no sea municipal en todo el valle de Jujuy. El intendente argumenta que no hay calles preparadas cuando estamos ubicados sobre la Ruta Nacional 9. El polo comercial de Coronel Arias está en riesgo”, manifestó.