Mariah Carey celebrará la Navidad cantando su clásico en un estadio: todos los detalles

La icónica artista interpretará “All I Want for Christmas Is You” durante el NFL Christmas Gameday, un evento que será transmitido en vivo para todo el mundo.

Hoy 10:00

Mariah Carey cantará el 25 de diciembre en el tradicional partido “NFL Christmas Gameday”. La reina de la Navidad no podía faltar e interpretar su clásico “All I Want for Christmas Is You”. El evento deportivo será transmitido en vivo por una plataforma para poder acercarlo a una audiencia mayor. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Los partidos de Navidad de 2024 contarán con los actuales campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, y los Pittsburgh Steelers, seguido por los Baltimore Ravens y los Houston Texans. Beyoncé también será otra de las figuras que estarán en el gran escenario, en el medio tiempo entre los Ravens y los Texans. La diva del pop interpretará fragmentos de su exitoso disco Cowboy Carter. El 2024 fue un gran año para Beyoncé. La artista lanzó su álbum Cowboy Carter, en el que se aleja del pop y el R&B para sumergirse en una interpretación personal de la música country y así consiguió ser la primera mujer negra en alcanzar el puesto número 1 en la lista de mejores álbumes country. A juzgar por los breves anuncios en los que se ve a la cantante con un sombrero cowboy, en esta presentación primarían las canciones de su más reciente álbum y, como nos tiene acostumbrados la música de Houston, su actuación no pasará desapercibida. La cantante de “Single Ladies” ya fue parte de partidos de la NFL, específicamente en el medio tiempo del Super Bowl en 2013 y en 2016, por lo que su presencia sumará un atractivo más al espectáculo deportivo. Días atrás, Billboard reconoció a Taylor Swift como la segunda mayor estrella pop del siglo XXI, mientras que Beyoncé ocupa el primer lugar, reafirmando el podio indudable que sostiene desde hace décadas. Durante este año, la cantante también cobró notoriedad por haber apoyado fervorosamente la campaña de Kamala Harris.

TEMAS Navidad