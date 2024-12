Fuerte advertencia de Hugo Moyano al Gobierno: “Si no dan el aumento que corresponde, vamos al paro”

El dirigente camionero lo anunció en una asamblea del sindicato. “Estamos en estado de alerta y movilización hasta el miércoles”, confirmó.

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, le advirtió al Gobierno que lanzará un nuevo paro nacional si no logran cerrar la paritaria sectorial con un aumento salarial de 15% para el período diciembre-febrero. La nueva instancia de negociación con las cámaras de transporte de carga y las autoridades de la Secretaría de Trabajo está dispuesta para este viernes a las 13 horas.

El líder sindical indicó que el gremio se encuentra “en estado de alerta y movilización” hasta el miércoles 18. “Si no dan el aumento que corresponde, vamos al paro nacional compañeros”, advirtió Moyano. Dijo que si en la paritaria siguen sin respuestas favorables, el dirigente decidirá “cuáles serán las medidas a tomar”.

“Yo soy el que responsable. Yo soy el que alienta a los trabajadores a no perder su objetivo que, en este momento, es un aumento de salario como corresponde. Señor Presidente, yo no me voy del país, si me quieren venir a buscar que vengan”, apuntó Moyano.

Este miércoles, el gremio Camioneros junto a las cámaras volvieron a negociar un acuerdo paritario. Moyano reclama un 15% trimestral divido en tres cuotas de 5%, más un bono de $650.000 y un aporte extraordinario para la obra social. La propuesta volvió a ser rechazada por los empresarios y decidieron pasar un cuarto intermedio hasta este 13 de diciembre. La nueva instancia de negociación está dispuesta para este viernes a las 13 horas.

Las cámaras de transporte automotor de carga, por su parte, propusieron un incremento del 1% mensual, por debajo de la pauta del Gobierno que busca que las paritarias acompañen la inflación a la baja prevista para diciembre y los primeros meses de 2025.

Por su parte, el Gobierno busca que las negociones salariales entre empresarios y los diversos gremios no se “sobregiren”. Para el último tramo de 2024, las autoridades de la Secretaría de Trabajo buscan que los acuerdos salariales no pasen de 3%, a tono con las previsiones inflacionarias para diciembre y los primeros meses del 2025.