El estremecedor relato del hermano del gendarme argentino detenido en Venezuela: “Se lo comió la tierra”

Kevin Gallo aseguró que su familia no tiene nada de información de agente militar desde su captura; un remisero que iba a llevarlo con su pareja les dijo que lo secuestraron seis civiles armados en una combi negra.

Luego de que el Gobierno confirmara que el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo fue capturado por fuerzas del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Kevin Gallo, hermano del militar detenido, brindó su estremecedor testimonio sobre la detención. Según su familiar, el gendarme iba a visitar a su pareja, que se encontraba en Venezuela por negocios, cuando fue detenido y afirma que “no saben nada de él”. “Lo sacaron del auto y se lo llevaron. Eran seis civiles armados en una combi negra”, detalló en declaraciones televisivas.

“Lo doloroso es que no sabemos dónde está, no tenemos noticias de él. No nos dicen si está bien. Una preocupación… Está desaparecido, se lo comió la tierra”, reclamó. Su hermano afirmó que lo último que supieron de él es que “ingresó a Venezuela a través de Colombia” y, allí, consiguió a un remisero que lo lleve a encontrarse con su pareja.

Nahuel se encontraba de vacaciones al momento de la detención. “Iba a ver a su mujer, que estaba por tema de negocios en el país desde julio. Tiene un hijo varón. En enero, los tres se iban a volver juntos [de Venezuela a la Argentina]”, explicó en diálogo con TN. Kevin detalló que Nahuel presta servicio en Uspallata, Mendoza, y se desempeña en la Gendarmería Nacional desde los 18 años.

“Tenemos la información del remisero que lo iba a llevar con mi cuñada. Lo sacaron del auto y le sacaron el celular. Al parecer el remisero le prestó el suyo para que haga una llamada. Ahí se logró comunicar con mi cuñada y le dijo que se lo estaban por llevar. Según el remisero, eran seis civiles armados en una combi negra”, relató Kevin.