Diego Milito ganó las elecciones y se convirtió en nuevo presidente de Racing

El ídolo de la Academia se impuso sobre el oficialismo en una votación histórica con la participación de más de 17 mil socios.

Hoy 20:37

Diego Milito se convirtió en el nuevo presidente de Racing Club tras vencer en las elecciones con una tendencia irreversible a poco de iniciado el conteo de votos.

Encabezando el frente Racing Sueña, junto a Hernán Lacunza como vice primero y Martín Ferré como vice segundo, el ídolo destronó al oficialismo liderado por Víctor Blanco, quien se presentó como vice de Christian Devia.

Con una participación récord de casi 17 mil votantes, la mayor convocatoria en la historia del club, el escrutinio comenzó alrededor de las 18:30 en el Microestadio Polideportivo Jorge Camba. Los números rápidamente inclinaron la balanza a favor de Milito, quien celebró emocionado junto a su hijo Lalo, jugador de las inferiores del club, y el equipo que lo acompañó en la campaña.

Visiblemente conmovido, Milito agradeció a los hinchas tras conocerse el resultado. "Me pasan un montón de cosas por la cabeza en este momento. Discúlpenme la emoción, pero quiero agradecer. Estoy en un lugar que soñé, que me puso la gente y eso para mí es un compromiso y una responsabilidad enorme. Voy a dejar mi vida por este club, por proteger a los hinchas que me dieron la posibilidad de cumplir este enorme sueño", expresó entre lágrimas.

Reconocimiento de la oposición

Christian Devia, candidato del oficialismo, reconoció la victoria de Milito a través de sus redes sociales: "Nuestras felicitaciones al trinomio ganador: Diego Milito, Hernán Lacunza y Martín Ferré. Para nosotros, Racing está por encima de todo", escribió en Instagram. Además, destacó los logros de la gestión saliente: "Todo el trabajo de esta última década lo realizamos por el amor que le tenemos al club, con mucho esfuerzo y dedicación. Siempre convencidos de que cada decisión tomada fue para engrandecer a Racing, para volver a nuestro lugar: el de Primer Grande".

Un día histórico para La Academia

Desde las primeras horas del día, largas filas de socios se formaron en las inmediaciones del Microestadio para emitir su voto. Más del 45% del padrón participó en la elección, que se redujo a dos candidatos tras la baja de Miguel Jiménez como alternativa.

Milito, quien regresó al club tras su paso por la Secretaría Técnica (2018-2020), estuvo muy activo durante la jornada. Acompañado por sus hijos y rodeado de simpatizantes que coreaban su nombre, el nuevo presidente también compartió en sus redes sociales una foto con Sebastián Saja, quien asumirá como director deportivo.

Por su parte, Víctor Blanco, que lideró Racing durante una década, también fue visto junto a Devia mientras ejercía su voto. Ambos llegaron rodeados de socios que entonaron cánticos en respaldo a la gestión oficialista, dejando claro que, pese al cambio de mando, su liderazgo dejó una huella en el club.

Con este resultado, comienza una nueva etapa en Racing Club bajo la conducción de un ídolo histórico, con el desafío de continuar el crecimiento institucional y deportivo de los últimos años.