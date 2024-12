Juanfer Quintero se despidió de Racing y le dedicó un posteo a Gallardo: ¿vuelve a River?

Tras la victoria ante el Millonario en el Cilindro, el volante colombiano viajó a a su país para disfrutar de sus vacaciones y dejó un mensaje para los hinchas de la Academia.

Hoy 18:05

Tras la victoria de Racing por 1-0 ante River en Avellaneda, que marcó el final de la Liga Profesional para la Academia, Juan Fernando Quintero encendió las especulaciones con un mensaje en su cuenta de Instagram: "Gracias a todos los racinguistas". Además, dedicó unas emotivas palabras a Marcelo Gallardo, alimentando los rumores sobre un posible regreso al club de Núñez.

"Mi viejo hermoso", escribió el colombiano de 31 años junto a una foto en la que se lo ve saludando al Muñeco, con quien mantiene una estrecha relación. Quintero no solo lo considera un mentor en el fútbol, sino casi parte de su familia: su hija incluso lo llama abuelo.

Después del partido, Quintero viajó a Colombia junto a Miguel Borja para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, su futuro genera incertidumbre, especialmente tras la reciente partida de Claudio Echeverry al Manchester City y la indefinición sobre Manuel Lanzini, lo que deja a River con posibles vacantes en el mediocampo.

Los números de Quintero en Racing y el interés de River

En su primera temporada completa con Racing, Quintero disputó 38 partidos, marcó ocho goles y brindó nueve asistencias, siendo clave para el título de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el colombiano también protagonizó un cortocircuito con el entrenador Gustavo Costas durante el último partido: fue reemplazado a los 30 minutos del segundo tiempo, lo que generó su visible molestia.

En conferencia de prensa, Costas se refirió al episodio: "Juanfer se calentó, sí… Y bueno, está bien", expresó con naturalidad. Sobre el futuro, agregó: "¿Convencerlo? No, yo no tengo que convencer a nadie. Además, no sé qué va a pasar conmigo. A Juanfer lo tienen que convencer otros".

Por su parte, el presidente de Racing, Víctor Blanco, aseguró en ESPN F90 que el club intentará retener al jugador: "La idea es que siga. Racing invirtió en él y cualquier salida debe ser monetaria". Quintero tiene contrato hasta 2027, pero su continuidad dependerá también de sus propios deseos.

Gallardo: entre elogios y una puerta abierta

Marcelo Gallardo, exentrenador de Quintero en River, no ocultó su aprecio por el mediocampista. Tras el triunfo ante Banfield en la fecha 20, habló sobre la posibilidad de un regreso del colombiano: "Es parte de la familia riverplatense. Lo quiero y es un jugador que me despierta emoción observar. Nunca se sabe lo que puede pasar".

Con el mercado de pases a la vuelta de la esquina, los hinchas millonarios sueñan con volver a ver a Quintero vistiendo la banda roja, mientras que Racing intentará retener a una de sus máximas figuras. El desenlace parece estar cada vez más cerca.