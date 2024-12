Kraven: El Cazador the Hunter tiene el peor inicio de las películas de Marvel producidas por Sony

El villano de cómics no logró escalar a la cima de las listas de taquilla.

La película de Sony Kraven: El Cazador, un spin-off de superhéroes protagonizado por Aaron Taylor-Johnson como el infame enemigo de Spider-Man, debutó con bajas expectativas, alcanzando el puesto número 3 con $11 millones en 3,211 cines. Es el peor estreno en el Universo de Personajes Marvel de Sony, superado incluso por el fracaso de febrero, Madame Web ($15.3 millones). Además, obtuvo algunas de las calificaciones más bajas de la franquicia, con un desastroso 15% en Rotten Tomatoes y una calificación de "C" en CinemaScore. Estas cifras indican que, a menos de que ocurra un milagro navideño, Kraven no se recuperará durante el resto de diciembre.

Kraven es la tercera adaptación del año de Sony relacionada con Spider-Man, después de Venom: The Last Dance en octubre. Aunque la trilogía de Venom, protagonizada por Tom Hardy, ha demostrado ser un éxito comercial a pesar de las críticas, la tercera entrega no alcanzó el mismo nivel de taquilla que sus predecesoras. Sony no ha logrado producir un éxito de cómics con sus spin-offs basados en villanos secundarios de Spider-Man, como se vio también en 2022 con Morbius, protagonizada por Jared Leto.

La película Kraven enfrentó múltiples retrasos y costó más de $110 millones en su producción (originalmente $90 millones, pero el presupuesto aumentó debido a las huelgas de guionistas y actores del año pasado). Dirigida por J.C. Chandor, el filme explora los orígenes de Sergei Kravinoff, incluyendo su complicada relación con su padre (interpretado por Russell Crowe) y su camino para convertirse en el mejor cazador.

Según David A. Gross, de Franchise Entertainment Research: “Con el declive del género de superhéroes en los últimos cinco años, Morbius, Madame Web y Kraven lideran la carrera hacia el fondo”.

También este fin de semana, la película de anime The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim de Warner Bros. quedó en quinto lugar con $4.6 millones en 2,602 cines. Con un presupuesto más modesto de $30 millones, cualquier pérdida no será desastrosa para el estudio. La película se desarrolló principalmente para que New Line Cinema mantuviera los derechos de adaptación cinematográfica de las novelas de J.R.R. Tolkien mientras se trabajan dos nuevos filmes de acción real previstos para 2026 y más allá.

A pesar de los nuevos estrenos, Moana 2 de Disney se mantuvo en el primer lugar por tercera semana consecutiva, con $26.6 millones en 4,000 cines, acumulando $717 millones a nivel global.

Por su parte, Wicked, de Universal, continuó en segundo lugar con $22.5 millones en su cuarta semana, alcanzando $524 millones globalmente, convirtiéndose en la adaptación musical de Broadway más taquillera de la historia en Estados Unidos.