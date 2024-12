Silvina Escudero habló de su internación y contó que su hermana Vanina tuvo una distante actitud con ella

Las mediáticas atraviesan una crisis que por el momento parece no tener solución.

Hoy 11:22

Silvina Escudero tuvo que ser internada este fin de semana por un intenso malestar. Luego de la difícil situación que atravesó, la artista habló sobre su estado de salud al aire del Cantando 2024.

“Vengo de mal en peor con muchísimos síntomas de mareo y zumbido en los oídos. Y ayer no sé si se me desacomodó una vértebra pero no podía más, me explotaba la cabeza y no podía seguir caminando”, relató ella este lunes por la noche.

Mientras hablaba de su salud, Marcelo Polino le preguntó a Silvina por su hermana Vanina Escudero, con quien está distanciada. “¿Te llamó frente a esa alarma? Uno se pelea con las parientes pero cuando hay un accidente, una internación, uno llama aunque esté peleado”, expresó el jurado.

Fue en ese momento que la bailarina se mostró dolida por la situación. “Fue un año horrible para mí en muchísimos sentidos, y hay cosas que ni he contado. Prefiero no hablar de Vani...”, lanzó ella.

Luego, se refirió a su característica frase “amo a mi hermana”: “Eso va a seguir siendo siempre así. Hay momentos en la vida, no es todo color de rosas. Supongo que pasará en todas las familias, ojalá que no. Es parte de la vida”.

“La conclusión sería que no te llamó”, comentó Polino. “Anoche no hablé con nadie. Pero por supuesto que toda la familia está conectada”, indicó Silvina para dejar en claro que no tuvo el apoyo de Vanina. “Somos una familia muy unida. Nada de un plumazo puede bajar 40 años de vínculo”, concluyó.