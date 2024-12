Yuyito González rompió el silencio sobre los rumores de crisis con Javier Milei

La conductora inició su programa aclarando las versiones de una posible ruptura con el Presidente y reveló los motivos detrás de su decisión de dejar de seguirlo en redes sociales.

Hoy 15:34

Yuyito González desmintió con firmeza los rumores sobre una supuesta crisis en su relación con Javier Milei. En su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine), la conductora negó rotundamente cualquier conflicto con el Presidente y cuestionó la presión mediática que recibe en torno a su vida privada.

“Tengo a los noteros en la puerta de casa, en la del canal, cuando salgo y entro. Chicos, no voy a dar notas”, comenzó Yuyito con evidente molestia. Luego, explicó su decisión de no hablar con los medios: “Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía ya de dar explicaciones, y no voy a darlas".

Con un tono más enfático, González apuntó contra los medios por alimentar especulaciones: “Ponen a cada rato ‘crisis’. No hay ninguna crisis. El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan. ‘¿Por qué se tomó el avión, que se lo pago yo?’. ¿Se entiende? No hay chance de que yo pueda compartir ciertas cosas. Si voy a Olivos, con que hago gimnasia. ‘Te hicieron el gimnasio’. Y no me hicieron ningún gimnasio. Si voy, porque voy; si no fui dos días, hay crisis. Yo digo: ¿están atrás del árbol? ¿Dónde están? Increíble”, reflexionó.

La presentadora también aclaró un reciente episodio en Instagram que desató más rumores. En ese marco, explicó que no fue ella quien dejó de seguir a Milei, sino la persona encargada de manejar su cuenta: “Se armó un escándalo”. Visiblemente cansada de las versiones, agregó: “No hay crisis, gente. Termínenla. No puedo hacer todo porque no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo, como la otra persona tampoco puede estar en el mío ni correspondería”.

Además, Yuyito reflexionó sobre lo difícil que le resulta lidiar con las presiones externas sobre su relación, especialmente en el marco de la exposición pública de su pareja: “Me llevó un tiempo procesar el vínculo con el afuera, que me pide que responda por cada cosa que ocurre en mi relación”. Fue entonces cuando marcó un límite claro respecto a las pruebas mediáticas que muchos esperan: “Tampoco voy a hacer esto de ‘amor, vamos a sacarnos una foto para demostrar’. No va más eso. Yo no me voy a sacar más fotos ni mostrar chats para demostrar nada, entiendo que hay gente que lo hace, yo no lo voy a hacer. Dentro de la relación nuestra no caben estas cosas, no van, no es nuestro lenguaje. Con el amor de los amores y el respeto hacia los trabajos de ustedes”.

Lejos de quedarse en el descargo, González fue contundente sobre las preguntas que considera irrespetuosas: “Si quieren seguir echándole humo a todo, háganlo. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad en mi programa de contarle a la gente de qué se trata esto. No voy a dar explicaciones, no voy a subir fotos para demostrar cosas, ni voy a mostrar chats porque no tengo por qué justificar nada”. Y agregó: “No voy a responder cosas, meterme en conversaciones derivadas de preguntas que son una falta de respeto al Presidente. Yo no puedo decir del presidente de la Nación cualquier cosa que cualquier pareja diría en el ambiente”.

Y continuó: “Estoy aprendiendo algo diferente, nuevo en mi vida. Soy una mujer que no tiene experiencias de convivencias, de parejas largas… Estuve muchísimos años sin pareja”. Y, con admiración, volvió a referirse al mandatario: “Y encima con la actividad de este grandioso hombre. Es mi líder también, él es como el líder de esta relación. Amor, te amo, te mando un beso enorme”.

“Es un líder de este país, es internacional. Pero hoy pensaba que es uno en esta relación y que aprendo mucho de él. Mirá la edad que tengo y ya con hijos y todo, uno puede decir que estoy aprendiendo de este hombre. Es increíble”, sentenció la exvedette.