“La Negra” Vernaci publicó un video en el que comunicó que finalizó su tratamiento contra el cáncer

Este martes, Elizabeth “La Negra” Vernaci publicó en su cuenta de Instagram un video en el que comunicó que había finalizado su tratamiento contra el cáncer. La conductora, que se sometió a una operación en octubre cuando le extirparon un tumor maligno, concluyó las sesiones de quimioterapia y compartió un emotivo mensaje de agradecimiento al personal médico que la asistió, a sus seres queridos y a sus colegas de trabajo.

“Gracias a los incondicionales: mi amiga Valeria Lungarini, a mis compañeros de la radio Pop, a los que no pararon de cuidarme en Olga, a mis amigos que los amo (no los nombro porque son un montón y ustedes saben quiénes son). A los llamados llenos de amor acompañándome, a mi familia que es todo y a mi hijo Vicente, que se la bancó como un campeón (y no le fue fácil)”, comenzó escribiendo.

Asimismo, destacó la tarea de los médicos que la trataron y que impidieron que se le cayera el cabello: “A los médicos del hospital de día del IAF que saben contener con amor y a Caro con los cascos que lograron que siga con mi pelo. Gracias Agustín, querido, y gracias infinitas a mis oyentes que estuvieron al pie del cañón”.

Muy feliz, cerró: “¡Chau quimios!”. En el reel que subió compiló varias fotos y en una de ellas se la podía ver a “La Negra” sonriente, con los brazos extendidos y con un grupo de personas que la acompañó.

En los comentarios la felicitaron varios famosos, como Verónica Llinás, que escribió: “Bravo Negra”; Benjamín Rojas, que comentó lo mismo que la actriz; Lucas Fridman, que manifestó: “Vamos Negra” y Juariu, que solo dejó emojis de corazones.