Di María reveló la charla íntima que tuvo con su esposa antes de retirarse de la Selección

El Fideo tomó la decisión de alejarse del conjunto nacional luego de ser campeón de la Copa América. El proceso lo compartió con su familia.

Hoy 17:52

Ángel Di María, uno de los máximos referentes de la Selección Argentina en los últimos años, tomó la decisión de retirarse del equipo nacional tras consagrarse campeón de la Copa América 2024. Aunque su decisión estuvo cargada de emociones, el propio jugador confesó que su esposa, Jorgelina Cardoso, inicialmente no estaba de acuerdo con que dejara la Albiceleste.

En una entrevista con DSports, el actual jugador del Benfica contó cómo fue esa charla familiar y cómo llegó a la conclusión de que era el momento adecuado para dar un paso al costado:

"Si fuese por mi mujer, hoy seguiría en la Selección, no quería que deje. Ella me decía: ‘Estás en el mejor momento’. Y yo le respondí: ‘Sinceramente, siento dentro de mí que es el momento. No sé por qué, pero siento que debo dar un paso al costado y dejar a los chicos que vienen ganar minutos y partidos en las Eliminatorias para llegar a un nuevo Mundial de la mejor manera’".

Una decisión personal con la mirada puesta en el futuro

Di María explicó que su decisión fue motivada no solo por sus sentimientos personales, sino también pensando en el bienestar y la preparación del equipo de cara al próximo Mundial:

"Lo sentí de esa manera. Si yo hubiese escuchado a mi familia o a mi mujer, capaz que hubiese seguido en la Selección. Pero sentí que era el momento de dar ese paso al costado".

Además, el Fideo destacó la importancia de darle espacio a las nuevas generaciones:

"Era el momento de los chicos nuevos, de que empiecen. Porque después es difícil llegar a un Mundial si solo tenés cuatro, cinco o seis partidos de Eliminatorias, o minutos en Eliminatorias. No es lo mismo jugar un Mundial que en tu club. Son dos cosas, dos mundos diferentes".

El legado de Di María en la Albiceleste

Tras años de frustraciones, Ángel Di María encontró la gloria con la Selección en la última etapa de su carrera. Fue pieza clave en la conquista de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022, y cerró su etapa internacional con la Copa América 2024.

Su decisión de retirarse en la cima refleja no solo el orgullo por lo conseguido, sino también su compromiso con el futuro del equipo, dejando un legado imborrable para las próximas generaciones.