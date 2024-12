Sergio Berni pidió por la vuelta del servicio militar obligatorio: "Deben aprender a defender la Patria"

El senador bonaerense se pronunció a favor del programa que implementará el Ministerio de Seguridad y aseguró que “hay un proceso de desnacionalización”.

Hoy 09:33

Sergio Berni se pronunció a favor de la vuelta del servicio militar obligatorio, luego del anuncio del gobierno sobre la implementación del servicio cívico para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian.

“Argentina está viviendo un proceso de desnacionalización” y que “hay que volver a nacionalizar a nuestros jóvenes”, dijo Berni en declaraciones a Radio Splendid. “Estoy convencido que la Argentina necesita volver al servicio militar obligatorio. Tiene que ser profesional donde cada uno de los soldados aprenda a defender los valores de la Patria y a defender a la ciudadanía”, agregó el senador.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el miércoles la vuelta del Servicio Cívico en más de 11 ciudades. La modalidad está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan, a los que les brindarán “formación en disciplina, respeto y valores”. El programa, que se había dispuesto en 2019, no será obligatorio, será implementado por Gendarmería y tendrá colaboración del ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello.

Bullrich anunció en su cuenta de X: “Vuelve el Servicio Cívico en más de 11 ciudades del país. Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores”.

La ministra de Seguridad destacó: “De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral. Una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales”.

Mientras que Pettovello explicó: “Desde Capital Humano y junto con Patricia Bullrich impulsamos el Servicio Cívico, una iniciativa dirigida a jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan. Este programa ofrece talleres de formación que culminan con certificaciones reconocidas, brindando herramientas para la inserción laboral o la finalización de estudios”.

La titular de Capital Humano explicó que “los participantes serán convocados por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral, priorizando la proximidad a las sedes del Ministerio de Seguridad”. Pettovello dijo que “al finalizar, se evaluarán los perfiles para orientar a cada joven hacia oportunidades laborales o educativas, promoviendo la libertad individual y la superación personal”.

El Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, destacó la vuelta del Servicio Cívico: “Es una posibilidad para que puedan formarse quienes no tienen altas chances de capacitación, para un trabajo, que no tienen antecedentes laborales, y más teniendo en cuenta que la capacitación privada se paga, es muy cara, y requiere antecedentes académicos que muchos no tienen”.

Soto destacó en declaraciones a radio Continental que entre los ejes del Servicio Cívico están “el entrenamiento en valores cívicos, su carácter de voluntariedad”, el énfasis en la “capacitación en valores cívicos, democráticos, disciplina, orden, cumplimiento de horarios, respeto”, y aclaró que “no es un régimen militar”. El funcionario destacó que el programa capacita a quienes se inscriban “para que puedan “trabajar en la actividad privada o el Estado, alejándolos del delito y de la droga”.