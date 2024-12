Arnold Schwarzenegger sorprende con su aspecto navideño para una próxima película

El actor se viste de rojo para Amazon en "The Man with the Bag" junto a Alan Ritchson.

Hoy 10:00

Si rodar una película navideña (de esas que todos sabemos) puede ser un acto de valor, para Arnold Schwarzenegger es un salto al vacío.

Sin embargo, Arnie está dispuesto a jugarse el todo por el todo: en The Man with the Bag, el proyecto con el sello Amazon que protagoniza junto a Alan Ritchson (Reacher), el actor regresa a lo grande y lo hace interpretando al mismísimo Papá Noel. El primer resultado, vía Entertainment Weekly: una foto de las que no se olvidan.

El caso de los regalos robados

"¡Santa Claus ha vuelto a la ciudad!", comienza el mensaje publicado por Schwarzenegger en Instagram. "Es fantástico rodar The Man with the Bag con Alan Ritchson. Nuestro director Adam Shankman [Step Up, Solo asesinatos en el edificio] es uno de los más divertidos con los que he trabajado, Nueva York es una anfitriona maravillosa, trabajar con Amazon es un placer y no puedo esperar para compartir esta alegría navideña con todos vosotros".

Euforia aparte, el texto da algunas pistas sobre el contenido de la película. En ella, Arnie interpretará a un 'Santa' al que le roban su bolsa mágica, esa en la que lleva sus regalos. Así pues, recurrirá al ladrón Vance (Ritchson) para encabezar una banda dispuesta a recuperar la reliquia.

De momento, The Man with the Bag no tiene fecha de estreno, pero, a juzgar por esta imagen, añadirá a Schwarzenegger a esa nómina de 'Santas' forzudos que este año nos ha dado al J. K. Simmons de Red One. ¿Estamos ante una nueva moda de Hollywood?