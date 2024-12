La Cámara Federal ratificó la indagatoria de Alberto Fernández en la causa por seguros

La defensa del expresidente había solicitado la nulidad de la declaración. La ronda de indagatorias culminará el 27 de diciembre.

Hoy 16:53

La Cámara Federal rechazó hoy un planteo de nulidad presentado por la abogada de Alberto Fernández contra el llamado a indagatoria del ex presidente en la causa de los seguros. La ronda de declaraciones indagatorias terminaría el 27 de diciembre. Y antes de la feria judicial de enero podría haber definiciones.

“La valoración que haga el director del proceso sobre el mérito reunido para disponer el llamado, resulta ajena a cualquier tipo de revisión por parte de la Alzada, toda vez que la instancia de apelación, respecto de dicha decisión, se encuentra vedada por el artículo 449 y siguientes del código de forma”, sostuvo el camarista Martín Irurzun en su voto.

Los otros dos integrantes de la Sala II, Roberto Boico y Eduardo Farah, coincidieron con ese criterio. “Era notorio desde el vamos que la invalidez propiciada resultaba inviable, a falta de un sustento legal –de exigencias de fundamentación- que pudiera hipotéticamente darle lugar y, menos aún, de cualquier perjuicio para el derecho de defensa que –en rigor- se buscó salvaguardar con mayor amplitud, anticipando una descripción de los hechos que no era obligatorio realizar”, agregó Boico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre otros argumentos, la abogada defensora de Fernández, Mariana Barbitta, había planteado que “el llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad se encuentra cuestionada”. Ocurre que el juez Julián Ercolini fue recusado al comienzo del expediente y según la defensa del ex presidente esa disputa todavía no fue tratada por la Corte Suprema.

En ese planteo, la abogada planteó “falta de claridad y precisión” de la imputación contra el ex presidente. “Los déficits de precisión no solo aparecen en el aspecto temporal sino también en la totalidad de la imputación. En primer lugar, V.S habla de una supuesta “maniobra mancomunada, coordinada y funcional, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos”, sin explicar como sostiene esa afirmación, cuando mi asistido ni siquiera conoce a la mayoría de las personas con las que comparte “imputación”, sostenía esa presentación.

Mariana Barbitta

Ercolini rechazó el planteo antes de la indagatoria. Para el magistrado, se trató de una “maniobra dilatoria” porque además de la nulidad se pedía una postergación. Fernández terminó declarando en Comodoro Py el miércoles 27 de noviembre, aunque solo presentó un escrito y contestó preguntas de su defensora.

En ese escrito, Fernández defendió el decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. Sostuvo que ese norma terminó con la “cartelización” aunque destacó que no la impulsó él. Además, intentó desligarse del broker Héctor Martínez Sosa. “He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, dijo.

Una semana antes, Infobae había revelado una foto donde se los veía juntos en la quinta de Olivos. La imagen estaba en el teléfono de su secretaria, María Cantero.

Martínez Sosa y su mujer María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, fueron indagados al día siguiente de Alberto Fernández. Ambos siguieron la misma estrategia: declarar por escrito y esquivar los micrófonos.

La extensa lista de indagatorias (en total son 39) todavía no terminó. Para la semana próxima están previstas algunas declaraciones que se postergaron por pedido de los imputados.