El emotivo respaldo de Thelma Fardin a Calu Rivero tras el fallo contra Juan Darthés

La justicia desestimó la demanda por “calumnias e injurias” que el actor había presentado contra Rivero. Fardin elogió su coraje en un mensaje cargado de apoyo.

Hoy 20:32

Luego de que la justicia fallara en contra de Juan Darthés en la contrademanda que le había iniciado a Calu Rivero por “calumnias e injurias”, Thelma Fardin compartió un emotivo mensaje de apoyo a la actriz.

Este miércoles se conoció que, tras siete años de batalla legal, la justicia desestimó tanto las demandas penales como civiles presentadas por Darthés, al no encontrar evidencia que respaldara los supuestos "daños" alegados por el actor.

En este contexto, Thelma, quien en 2018 denunció a Darthés por abuso sexual, le dedicó unas especiales palabras a Calu: “Esta mujer me hizo tomar el coraje para hablar. Ver que nuestro abusador, después de lo que le hizo, encima la denunciaba a ella, me desesperó. Ver que los medios no explicaban la situación y la menospreciaban me indignaba”.

Fardin también expresó su satisfacción ante los avances en el caso: “Ahora que la justicia brasileña lo condenó y la justicia argentina falla a favor de esta valiente, aunque el mundo sigue siendo injusto con muchas, es un día para sentir que esta lucha valió y vale la pena. Gracias para siempre, Calu Rivero, por inspirar a tantas. Te quiero”.

El conflicto comenzó en 2017, cuando Calu acusó a Darthés de acoso sexual durante el rodaje de la telenovela Dulce Amor. Si bien no presentó una denuncia penal, abandonó la producción en medio de su éxito, lo que generó gran repercusión mediática.

Poco después, otras actrices, como Anita Coacci y Natalia Juncos, compartieron relatos de abuso y acoso que involucraban al actor. El caso tomó mayor relevancia cuando, en 2018, Thelma Fardin denunció a Darthés por abuso sexual en Nicaragua, relatando hechos ocurridos en 2009 durante una gira teatral de Patito Feo.

Tras años de litigios que involucraron a tres países, el juicio contra Darthés culminó el 10 de junio de 2024, con una condena a seis años de prisión por estupro y abuso sexual contra Fardin.