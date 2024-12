Zoe Saldaña considera que el rechazo de los Premios Oscar por su actuación en Avatar es “desalentador”

La actriz cuestionó las negativas para reconocer las actuaciones realizadas mediante captura de movimiento en los premios Oscar.

Hoy 12:50

Zoe Saldaña, conocida por interpretar a Neytiri en la franquicia Avatar, reflexionó en una entrevista con el medio The Independent sobre las constantes negativas por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y otros organismos de premiación para reconocer las actuaciones realizadas mediante captura de movimiento.

De acuerdo con la actriz, aunque su personaje es presentada como una alienígena azul con rasgos humanoides en pantalla y a primera vista no tiene nada que ver con el físico real de la artista, cada movimiento y expresión facial de Neytiri proviene directamente de su trabajo actoral.

Por si fuera poco, Zoe Saldaña señaló que la falta de reconocimiento puede atribuirse a las tradiciones arraigadas en la industria cinematográfica: “Los viejos hábitos son difíciles de romper, y cuando se trata de instituciones establecidas, es complicado impulsar cambios”, dijo.

Cabe destacar que a pesar de la aclamación proveniente de la crítica que ha recibido por su papel, las actuaciones en captura de movimiento históricamente han sido ignoradas por los Premios Oscar a lo largo de sus ediciones. Un ejemplo notable es el de Andy Serkis, cuya interpretación como Gollum en el filme de El Señor de los Anillos y como César en El Planeta de los Simios también pasó desapercibida en términos de nominaciones.

Aunque la actriz aseguró que puede entender el por qué los críticos no quieren premiar este tipo de actuaciones, ni se siente frustrada por ello, admitió que resulta desalentador para su carrera.

“Lo entiendo, así que no me amarga, pero es bastante desalentador cuando entregas el 120% de ti mismo a algo. Quiero decir, no ganar está bien, no ser nominado está bien, pero cuando te pasan por alto y luego te minimizan y te ignoran por completo es otra cosa”, expresó.

Ante las críticas que sugieren que su actuación es obra de los técnicos y no de su desempeño como actriz, Zoe Saldaña confesó que intenta ignorar los malos comentarios sobre su trabajo, ya que no se dedica a esto para buscar la aprobación de las personas: “Sé la diferencia entre eso y lo que hicimos. En algún momento, tienes que preguntarte: ‘¿Por qué hago esto? ¿Para obtener la aprobación de los demás o porque no quiero hacer otra cosa?’”, comentó.

Asimismo, en una entrevista con la revista Variety, James Cameron, el director de las películas de la saga Avatar, también ha defendido el trabajo de la artista de 46 años y calificó su actuación como digna de un Oscar.

Zoe Saldaña

“He trabajado con actores ganadores del Oscar y no hay nada que Zoe esté haciendo que sea de un calibre menor que eso. Pero como en mi película ella interpreta a un personaje generado por computadora, de alguna manera no cuenta, lo cual no tiene ningún sentido para mí. Ella puede pasar de ser majestuosa a ser, en dos nanosegundos, completamente salvaje. La mujer es feroz. Es una maldita leona”, declaró.

Por otra parte, Andy Serkis, quien ha sido un ferviente defensor del reconocimiento a la actuación en captura de movimiento, dijo que tiene optimismo porque algún día llegue el cambio de perspectiva sobre el tema en los diferentes eventos de premiación.

“Han escrito correos electrónicos a la organización de actuación diciendo que ahora tenemos que reconocer la actuación en el sentido más amplio. Y están haciendo la pregunta: ¿cuál es el epítome o la esencia de una gran actuación? No solo tiene que significar ver la cara de un actor en la pantalla. Se puede manifestar mediante la captura de movimiento. Así que están absolutamente al tanto de eso”, comentó en una entrevista con el medio ScreenCrush.

