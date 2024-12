En medio de los rumores, Borja rompió el silencio con una contundente frase sobre su futuro

El Colibrí se encuentra de vacaciones en Colombia y desde allí dejó bien en claro los pasos a seguir en su carrera.

Desde Cartagena y en pleno descanso, Miguel Ángel Borja despejó las dudas sobre su continuidad en River Plate, asegurando que su deseo es permanecer en el club y luchar por grandes objetivos en el 2025.

A pesar de haber perdido protagonismo en el equipo tras la llegada de Marcelo Gallardo, el delantero colombiano dejó claro que se siente pleno en Núñez y que aspira a alcanzar la Copa Libertadores con la banda roja.

El 2024 no fue un año fácil para Borja. A pesar de haber anotado tres goles en sus últimos siete partidos como suplente, el colombiano reconoció que atravesó momentos complicados tanto dentro como fuera del campo. "Fue un año positivo, pero hay autocrítica. Si como delantero no marcas en una semifinal o final, sabes que hizo falta algo", reflexionó.

El exjugador de Palmeiras admitió que durante la eliminación ante Atlético Mineiro perdió confianza en su juego, algo que compartió abiertamente con Gallardo. "Le dije a Marcelo: 'No sé, no me siento con confianza y quiero que me ayudes'. Pasaba por un problema personal y eso influye", confesó.

Borja, quien tiene contrato hasta fines de 2025, destacó lo especial que es formar parte del entorno millonario. "El mundo River es diferente, es algo especial. Mi familia se siente a gusto en Argentina y eso me hace feliz. Lo lindo es que cada día compites, cada día te exigen, y eso es algo que disfruto mucho", expresó.

El delantero también aprovechó para agradecer el respaldo de los hinchas durante los momentos difíciles. "Sentí el apoyo de todo el mundo River en un momento duro, que no fue deportivo sino familiar. Eso lo valoro mucho", señaló emocionado.

Con la confianza renovada y el respaldo de Gallardo, quien le aseguró que será parte del proyecto 2025, Borja tiene grandes metas en el horizonte. "La Libertadores es el sueño de todos los compañeros, no solo mío", afirmó con ilusión.

De esta manera, el Colibrí parece listo para escribir un nuevo capítulo en River, con el objetivo de recuperar su lugar en el equipo y devolver al club a lo más alto del fútbol continental.

Más frases de Borja sobre River, Gallardo, Juanfer Quintero y Demichelis

Juanfer y Gallardo, claves para su llegada a River:

Él (Gallardo) fue el que me llevó. Cuando estaba en Junior había firmado por tres años y la intención era quedarme, porque soy hincha. Surgió la oportunidad de River y junto a Marcelo Gallardo y Juanfer, que me llamaron, hablé con mi familia y ellos me dijeron: 'Es River'".

Quintero, amigo y asistidor en River:

El hecho de tener esa amistad con Juanfer hizo que yo tomara esa decisión con River. Sé la calidad que él tiene y lo que me iba a aportar él, ayudarme a marcar goles, eso es lo que lo hace feliz.

Las diferencias entre Demichelis y Gallardo:

Son diferentes. Con Martín (Demichelis) él me lo decía: 'No te salgas del área, quédate allá'. El equipo muchas veces me asistía. Con Marcelo (Gallardo) también me asistían, yo tuve opciones muy claras contra Colo-Colo, para matar el clásico contra Boca, pero bueno... también me quedo tranquilo que contra Boca ganamos y contra Colo-Colo pasamos la llave.

Su juego en River, con Demichelis y con Gallardo:

Con Martín, la prioridad de él era que yo jugara cerca del área. Me decía: 'Hay que estar ahí porque ahí es donde eres fuerte'. La diferencia está en que con Marcelo es más de presionar, de ahogar al rival, de obligarlo a que rechace o les quitamos la pelota, y te vamos a hacer el gol y te vamos a seguir marcando goles.

Cuál es su lugar y su función favorita en la cancha:

Me gusta el área, me siento cómodo, me gusta chocarme con los centrales. Cuando salgo del área me cuesta, pero me gusta también, sobre todo cuando tengo confianza. Cuando no tengo confianza, me quedo. Sé que es ahí donde soy fuerte. Yo como 9 no me siento cómodo en hacer una diagonal hacia afuera y hacer una pared e ir hace adentro