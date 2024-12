“No quiero esto para Argentina”: el sacerdote Marcelo Trejo se refirió a la muerte del bagayero en Salta

El deceso de un bagayero durante un enfrentamiento con la Gendarmería Nacional en Aguas Blancas caló hondo en la sociedad argentina. El responsable del Observatorio contra la trata se refirió al lamentable hecho.

Hoy 17:12

“Cada vez que hablo , doy voces; grito ´violencia y destrucción´, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día (Jeremías 20,8). No quiero esto para Argentina. No quiero esto para el Norte federal. No quiero esto para Salta. Quiero alegría en los pobres y mesas abundantes en esta Navidad”, sostuvo el sacerdote Marcelo Trejo por el hecho que se cobró la vida de una persona.

La expresión del religioso, que tiene a su cargo el Observatorio contra la trata en Santiago del Estero, surgieron por lo sucedido esta semana en la vecina provincia de Salta, en donde la Justicia investiga las circunstancias que rodean la muerte de un bagayero, como se conoce a los contrabandistas de frontera, ocurrida en las últimas horas en Aguas Blancas, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en el límite con Bolivia, después de un enfrentamiento con personal de la Gendarmería Nacional.