Causa por enriquecimiento ilícito: allanaron la oficina de Edgardo Kueider en el Senado

La jueza Arroyo Salgado ordenó el registro de las pertenencias del despacho del destituido legislador, que quedó detenido en Paraguay después de haber sido encontrado con US$ 200 mil sin declarar.

Hoy 21:07

Este viernes se llevó a cabo un allanamiento en la oficina de Edgardo Kueider en el Senado de la Nación. Se trata de un pedido de la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa por enriquecimiento ilícito.

Kueider había perdido sus fueros el jueves de la semana pasada tras ser expulsado de la Cámara baja por una amplia mayoría de votos, lo que habilitó el ingreso y registros de sus despachos. Ese mismo 12 de diciembre, por la mañana, la magistrada había pedido el desafuero con fines de detención del ex senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, y le había solicitado a la presidencia de la Cámara Alta, a cargo de Victoria Villarruel, que “extremara las medidas” para garantizar la preservación de posibles pruebas para la investigación.

Ese día, la presidencia desalojó a los empleados que estaban en los despachos, y luego estos fueron cerrados y fajados hasta hoy. Desde entonces, permanecen con custodia de la Policía Federal las 24 horas, según confirmaron fuentes parlamentarias.

El operativo comenzó alrededor de las 18 hs bajo extremo hermetismo, ya que el expediente está bajo secreto de sumario. Al edificio del Senado llegaron efectivos de Gendarmería de civil en vehículos no identificados, con la presencia de personal del Juzgado Federal de San Isidro y de la Fiscalía a cargo de Fernando Domínguez. El objetivo era evitar que trascendiera y hubiera un “show mediático”, según señalaron los investigadores. Fueron recibidos en la planta baja de la Cámara alta, y se hizo presente un asesor de Kueider para habilitar el ingreso al despacho con su huella dactilar al despacho del tercer piso.

El objetivo del ingreso y registro de los despachos es llevarse información de las computadoras que pudiera ser de interés para la causa, pendrives, posibles llaves de una caja fuerte o las llaves usadas en criptominería como la que tenía en su poder cuando fue detenido al intentar ingresar a Paraguay con USD 200.000 sin declarar. Las inversiones en criptomonedas es una de las modalidades, junto con los desarrollos inmobiliarios, usados por extranjeros que quieren lavar dinero en ese país. De hecho, en Ciudad del Este - la ciudad a la que buscaban ingresar provenientes de Foz de Iguazú (Brasil), proliferan los minadores de monedas digitales por el bajo costo de la energía eléctrica.

La decisión de avanzar hoy con el allanamiento se desencadenó luego de que esta mañana el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico rechazara in limine la acción de amparo presentada por el ex legislador entrerriano para pedir la nulidad de la sesión en que fue expulsado. Ratificó así la validez de esa decisión de la Cámara alta - aprobada por el voto de 60 senadores - al considerar que no puede ser revisada por la Justicia “porque su examen constituye una competencia exclusiva y excluyente atribuida al Senado de la Nación” por el artículo 66 de la Constitución nacional.

En su resolución, el juez avaló la participación de Victoria Villarruel como titular del Senado en la sesión de la semana pasada, lo que Kueider objetó porque en ese momento debía estar al frente del Poder Ejecutivo porque Javier Milei estaba fuera del país. Sostuvo que su actuación “se limitó a lo expresamente previsto en el art. 57 de la Constitución Nacional”, que establece que “el Vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto” y el artículo 33 del Reglamento del Senado determina que “el presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera. Sólo vota en caso de empate”. Para Lavié Pico no quedan dudas que”su participación no ha tenido injerencia alguna en el resultado de la votación al que finalmente arribaron los Senadores Nacionales en uso de sus atribuciones privativas, en tanto se ha limitado estrictamente en el orden parlamentario a presidir la sesión en cuestión”.