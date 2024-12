"Decorando la casita": María Becerra y J Rei mostraron la decoración navideña de su casa

La cantante mostró a sus seguidores cómo se prepara para celebrar el 25 de diciembre con un ambiente festivo.

Hoy 08:12

A tono con la época, María Becerra estrenó a fines de noviembre su versión de “Jingle Bell Rock”, el clásico navideño de Bobby Helms. Parece que la cantante está dispuesta a ser nuestra “Reina de la Navidad”, título que ostenta en el mundo Mariah Carey, y esta vez compartió con sus seguidores cómo vive la cercanía del 25 de diciembre: entre una ambientación de su casa y un look sexy a lo “Mamá Noel”.

“Decorando la casita para Navidad. Soy extremadamente feliz ahora mismo”, escribió la artista junto a fotos en las que aparece armando el arbolito, colgando guirnaldas que simulan ramas de pino y mostrando los muñecos de Papá Noel que puso por todo su living.

Una de las postales más especiales es en la que aparece abrazada y a puro romance con J Rei, su novio. Allí se los ve juntos y enamorados, tomándose una selfie mientras comparten los detalles de cómo se preparan para la Nochebuena. “Con mi amor y el Turbero”, escribió el cantante, al replicar la imagen en la que también aparece el perro que adoptaron en abril de este año. “Te amo, mi vida”, le dedicó la artista.

El atuendo que eligió la intérprete de “Miénteme” y " Acaramelao" no pasó desapercibido para nadie. El look consiste en un conjunto de dos piezas en azul y blanco, dos colores muy de esta temporada. El top tiene un diseño ajustado con tirantes rojos cruzados al cuello que deja los hombros al descubierto, mientras que la falda corta tiene un corte recto y ceñido que se destacó por un estampado a cuadros en blanco y rojo, complementado con letras decorativas.

Mientras que el cabello de María lo lleva con un corte bob liso con tonos rubios y raíces más oscuras, por el que optó los últimos meses, mientras que el maquillaje se mantiene natural, destacando los ojos con delineado. Para las imágenes aparece de fondo como gran protagonista un imponente árbol de Navidad decorado en tonos plateados y blancos.

De muy bien humor, respondió diferentes preguntas de sus seguidores. Una de ellas apuntaba a si era verdad que iba a ser parte de las celebraciones en Nueva York, tal como lo realizó el año pasado: “Hay mucha gente que me está preguntando esto y, de hecho, mi madre el otro día mi madre me dijo ‘cholita, cuándo vas al Times Square’. Y yo tipo ‘no, no canto este año ahí, má’. Eso fue una fake news que escaló muchísimo que no se de dónde salió, pero no”.

“¿Ya tenés el outfit de Navidad y Año Nuevo?“, preguntó uno de sus tantos fans. “¡Pero qué es esa pregunta! ¡Por supuesto que sí! Hace más de un mes que tengo planeado el outfit de Navidad. El que voy a usar en el día y el que voy a usar en la noche", reveló. “Y tengo tres opciones de cada uno, depende de cómo me levante ese día. Con qué humor, con ganas de usar cierto color. Todo”, contestó con humor.

María se sinceró al contar que está “muy emocionada” por pasar las fiestas en familia y contó que se encuentra de descanso por estos días. “Por supuesto que tengo vacaciones. Ahora estoy de vacaciones por las fiestas, pero después me tomo un par más. Merecidas”, destacó.

Entre los mensajes que escribió, en donde también mostró los tatuajes que lleva, destacó el amor de sus fanáticos en las presentaciones que realizó en la Argentina como en todo el mundo. “¡Gracias por tanto amor en los shows! Este fue el año que más shows hicimos. Tuvimos los River, la gira por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y muchísimas cosas más. Qué especial", concluyó, en un mensaje al que le agregó corazones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO