Aseguran que Emilia Attias tuvo un romance con un campeón del mundo: "Es uno de los más buen mozos"

Si bien en los últimos días blanqueó el romance con el empresario Guillermo Freire, aseguran que la modelo también mantuvo un fogoso encuentro con Rodrigo De Paul.

Hoy 11:10

Emilia Attias disfruta de su soltería después de haberse separado del Turco Naim en mayo. Si bien en los últimos días blanqueó el romance con el empresario Guillermo Freire, aseguran que la modelo también mantuvo un fogoso encuentro con un campeón del mundo.

Semanas atrás fue vista a los besos con Freire y tras ser consultada, se hizo cargo del vínculo, aunque no quiso ponerle un título: “Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos”, dijo en una entrevista con Nuevas tardes (TV Pública). Sin embargo, no sería la primera persona que le interesó.

“Me sorprendió que haya blanqueado lo del economista porque me estaba llegando información de otro. Me habían dicho que era futbolista”, dijo Marcela Tauro en Intrusos (América TV), dejando a todos boquiabiertos.

Si bien no quiso decir su nombre, dio varias pistas que dejaron en evidencia de quién se trataba: “El jugador es mega, mega de la Selección. Ahí hubo un touch and go. Ella habría tenido un touch and go con un jugador de la Selección que está separado, tiene dos hijos y es uno de los más buen mozos”.

Guido Zaffora decidió ir por más y dio un último detalle que confirmó el nombre del misterioso futbolista que habría salido con Emilia Attias: “La ex esposa tuvo un re contra mega protagonismo ayer”, remarcó, en alusión a la final de Bake Off Famosos (Telefe), el reality de cocina donde Cami Homs se lució y llegó hasta el duelo final contra Cande Molfese.