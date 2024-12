Criticó una materia en las redes, su profesor lo vió y se vengó en plena clase: "Me da muchísima vergüenza"

El vídeo de Jimmy no solo ha provocado risas y comentarios de empatía, sino que también ha abierto un debate sobre los límites entre la vida personal y el contenido público.

En TikTok, el creador de contenido conocido como @JimmyElektron ha narrado una anécdota que oscila entre lo surrealista y lo incómodo, con un mensaje final que ha dejado a todos reflexionando.

En su último video, que acumula más de 500.000 reproducciones y alrededor de 70.000 “me gusta”, Jimmy confiesa: “Hoy tengo un examen en el que mis profesores no pueden descubrir mi verdadera identidad, creo que es lo más raro que he hecho en mi vida”. Y si bien puede parecer el inicio de una película de comedia, lo que sigue es una de esas historias que solo las redes pueden convertir en oro viral.

Todo comenzó cuando Jimmy decidió usar su cuenta para criticar una materia universitaria que, según él, es aburrida. “Fui una vez a una clase y solo aguanté media hora porque me parecía una bofetada auditiva”, comentó. Hasta ahí, podría haber quedado como una simple queja de un estudiante promedio.

Sin embargo, los profesores no solo vieron el vídeo; lo llevaron al siguiente nivel. En una jugada que mezcla venganza académica y sentido del humor, proyectaron el contenido delante de toda la clase como parte del temario de ética.

“Se podría decir que soy temario de la asignatura, el resto de mis compañeros tienen que estudiarme para el examen de hoy”, ironizó el creador en su relato.

Como si la situación no fuera lo suficientemente incómoda, Jimmy confesó que hacía cuatro meses que no asistía a esa materia. “Me da muchísima vergüenza que mis profesores me vean la cara, pero hoy nos tenemos que ver las caras sí o sí porque es el examen final”, relató.

Y, por si fuera poco, dejó claro que su plan de contingencia en caso de ser descubierto es, literalmente, huir: “Si me piden el DNI, tendré que salir corriendo como una rata”.

El toque final de este relato lo dio al principio del video, dejando un mensaje que ha resonado entre sus seguidores: “Tenéis que tener muchísimo cuidado con las cosas que decís en Internet”.

El vídeo de Jimmy no solo ha provocado risas y comentarios de empatía, sino que también ha abierto un debate sobre los límites entre la vida personal y el contenido público. “¿Y humillar a un alumno es ético?“, ”¿Y qué tan ético es poner el video de un alumno en plena clase? No sé, ahora me pregunto eso" y “Te imaginás que te pidan el DNI y que vean la foto y luego te miren”, son algunos de los mensajes de los usuarios.