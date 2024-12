Franco Colapinto rompió el silencio al ser consultado por su relación con la China Suárez

El piloto argentino brilló en los Premios Olimpia, donde compartió el oro con Emiliano “Dibu” Martínez y respondió preguntas inesperadas.

Hoy 11:05

El piloto de Wiiliams volvió a la Argentina y fue a la entrega de los Premios Olimpia. Allí, recibió el premio de oro junto a Emiliano “Dibu” Martínez y, mientras disfrutaba de su galardón, los periodistas le preguntaron sobre su relación con Eugenia “la China” Suárez, con quien fue visto en Madrid hace un mes.

A pesar de las preguntas, el joven de 21 años prefirió no hablar de su vida privada y se concentró en su experiencia en la Fórmula 1. “Hay negociaciones siempre, hay negociaciones siempre en la Fórmula 1. La verdad que no está en mis manos, no está en las manos de mi entorno, no está en las manos de mi mánager, es otro el que tiene que decidir”, contó.

Cómo será el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Solo quedaba un asiento libre para 2025, pero Red Bull Racing optó por darle ese lugar a Isack Hadjar, quien será compañero del japonés Yuki Tsunoda. Debido a esta elección, las esperanzas de Colapinto de continuar en la máxima categoría del automovilismo se desvanecieron.

Al tener todos los equipos completos, el argentino permanecerá en Williams como piloto de reserva, por lo que realizará pruebas o podrá reemplazar a Albon o a Carlos Sainz en caso de que no puedan participar en algún circuito o evento.