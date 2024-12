El emotivo video de Jimena Barón con su hijo Momo al contarle que está embarazada: “Mi alma no lo soporta”

En una publicación de Instagram, la cantante compartió la tierna secuencia en la que le anunció a su hijo mayor que sería hermano.

Hoy 16:55

Jimena Barón, quien recientemente anunció su embarazo con Matías Palleiro, compartió un emotivo video de su hijo, Mmo, al recibir la noticia de que se convertirá en hermano mayor. Tras mostrar cómo reaccionaron sus familiares y amigos, la cantante no dudó en crear un ambiente propicio para darle el anuncio al nene y, luego, tiempo más tarde, compartirlo ante sus millones de seguidores en las redes sociales. “Me hicieron llorar de nuevo, Dios. Momo, te amo, vas a ser hermano mayor, mi alma no resiste”, escribió, a corazón abierto, al compartir esa íntima conversación que tuvo con su primogénito cuando se enteró que estaba embarazada.

El momento fue filmado con un celular escondido y con una imagen difusa que le dio un gran protagonismo a las palabras intercambiadas entre madre e hijo. En el video, Jimena, visiblemente nerviosa, se sentó frente a Momo, de 10 años, y le comentó: “Te quiero decir algo…”. La frase generó una mezcla de intriga y preocupación en el niño, quien indagó: “¿Malo?”, reflejando su incertidumbre. Tomándolo de las manos, la compositora le respondió: “No. Escuchá, te voy a contar algo antes de lo que debería”. Ante esto, su hijo, confundido y algo temeroso, le dijo: “¿Por qué estás llorando? Me da miedo…”, a lo que ella aclaró: “Estoy emocionada”.

La conversación llegó a su punto máximo cuando la artista finalmente revela: “Si Dios quiere y sigue todo bien, vas a tener un hermano”. La reacción del menor fue inmediata y llena de alegría. “¿En serio?”, preguntó con entusiasmo antes de abrazar a su madre varias veces, sin poder contener la felicidad. Sorprendido, él consultó: “¿En cuántos meses son nueve meses?”, y la actriz le explicó que el bebé llegará en junio. La charla continuó con una mezcla de ternura y humor. Momo, convencido de que tendrá un hermano varón, propuso un nombre “Tomás Palleiro” y, en un tono reflexivo, comentó: “Ay, pero no va a ser Osvaldo como yo”, refiriéndose al apellido que comparte con su padre, Daniel Osvaldo, mientras el bebé será hijo de Matías, pareja actual de la intérprete de “La Tonta”.

En un giro divertido, el hijo de Jimena le advirtió sin vueltas: “Vos llegás a tenerle favoritismo, yo te juro que no sé, lo regalo”. Ante esto, ella le contestó de inmediato: “¿Vos estás loco? ¿Vos sabés lo que yo te amo a vos?”. Sin embargo, el niño siguió con su razonamiento: “Capaz de la nada decís: ‘Ay pobrecito, tiene tres años’. Y le empezás a comprar un montón de juguetes”, a lo que ella explicó que él también tuvo juguetes, justificando que el nuevo integrante de la familia también debería tenerlos.

Finalmente, él sugirió una solución práctica y divertida: “Que use los míos viejos. O sea, comprale algunos, pero que use los míos viejos también. La ropa también”. Esta reacción no solo sacó una carcajada a la artista, sino a todos los fanáticos que pudieron apreciar el tierno momento entre madre e hijo.