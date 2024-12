Martel habló tras la derrota: el apoyo de la gente, su futuro y palazo a Caruso Lombardi

El entrenador de Sarmiento analizó la derrota en la final ante Los Andes, que dejó a su equipo sin ascenso a la Primera Nacional.

Sarmiento de La Banda no logró el ansiado ascenso a la Primera Nacional tras caer 1-0 ante Los Andes en la final por el tercer cupo de promoción. Tras el partido, el entrenador Pablo Martel expresó su tristeza por el resultado, pero también destacó el esfuerzo de sus dirigidos y el proceso realizado durante la temporada.

"Lamentablemente, nos quedamos con las manos vacías. Nuestra ilusión y deseo era lograr el ascenso, pero el fútbol te da y te quita; hoy nos quitó. Felicito a Los Andes, que también hizo méritos para estar aquí. Llegamos los dos mejores equipos", manifestó Martel en diálogo con Noticiero 7 y Diario Panorama.

En su análisis del encuentro, Martel señaló que el desarrollo fue parejo y destacó las dificultades para convertir: "Empezamos mejor, pero ellos equilibraron y nos complicaron por los costados. En el segundo tiempo fuimos superiores, aunque nos faltó claridad. Ellos aprovecharon su oportunidad y ahí estuvo la diferencia. Cuando la pelota no quiere entrar, no entra".

Pese a la derrota, el DT subrayó el trabajo del equipo durante una temporada cargada de desafíos: "Estoy orgulloso de los jugadores. Ha sido un año muy difícil, con muchos viajes y kilómetros recorridos. No tenemos nada que reprocharnos. Este equipo dejó todo por el objetivo, aunque no se pudo lograr".

Martel también hizo referencia a las dificultades que enfrentan los equipos del Federal A en este tipo de definiciones: "Queríamos romper con la hegemonía de los equipos de la B Metropolitana, pero sabemos que para nosotros es más difícil. En 50 días recorrimos 12.500 kilómetros, mientras ellos tienen viajes más cortos. Eso influye, aunque no es excusa. Perdimos ante un rival con historia, pero estuvimos a la altura".

Sobre su continuidad en el club, Martel dejó abierta la posibilidad: "Es temprano para hablar del futuro. El presidente expresó su intención de que continúe, pero necesito despejar la mente. Este equipo ilusionó a toda una ciudad, y eso es un gran logro".

Por último, celebró el nuevo formato de ascensos para el Federal A y la B Metropolitana, que se implementará el próximo año: "Es lo más justo. Quizás con ese formato hubiésemos ascendido, pero ahora toca seguir trabajando y buscar nuevas oportunidades".

EL PALAZO DE MARTEL A CARUSO LOMBARDI

Sin nombrarlo, el entrenador santiagueño no se olvidó del ahora panelista de TV, quien puso en duda la campaña de Sarmiento y constantemente critica el ascenso del fútbol santiagueño.

“Tuvimos el apoyo de nuestra gente y de hinchas de otros clubes que dejaron de lado el fanatismo y estaban con nosotros. De donde no tuvimos apoyo fue especialmente de los medios de Buenos Aires, y lo veíamos todos los días, con personajes nefastos que ensucian este deporte tan lindo. Hoy (ayer) nos dirigió un árbitro de Primera, no pasó nada raro, ganó Los Andes y todo lo que se había hablado se termina desmoronando porque se terminan los argumentos. Perdimos, hay que lamerse las heridas, tragar el veneno y seguramente no se si juntos, tendremos revancha el día de mañana”, sentenció.